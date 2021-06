Ana Rosa, contra Blas Cantó por la vacunación a la Selección: "Tú ibas solito y representabas a TVE, no a España"

La vacunación a los jugadores de la Selección Española sigue creando polémica en nuestro país. La decisión del Gobierno de inmunizar a los futbolistas que disputarán la Eurocopa a partir del próximo lunes ha dividido a la opinión pública.

Una de las últimas voces en pronunciarse en contra de la decisión tomada por el ministerio de Sanidad ha sido Blas Cantó, representante de España en el festival de Eurovisión 2021. El cantante desmontó el argumento ofrecido por José Manuel Rodríguez Uribes, ministro de Cultura y Deporte, a la hora de justificar la polémica vacunación a La Roja.

Lea también: Ana Rosa se enfrenta a Sandra Aladro para defender a Olga Moreno: Es su historia

"Es una decisión que está justificada. Es para 60 personas que nos representan en una competición internacional, de primer nivel", explicó ante la prensa el representante del Gobierno. "A nosotros no nos vacunó nadie en una competición internacional. Ministerio de CULTURA Y DEPORTE. De nada", ha escrito el cantante, criticando que si ese es el motivo, no se aplicó el mismo criterio con la delegación de TVE que viajó al festival.

Ana Rosa, contra Blas Cantó: "Tú representabas a TVE"

Ana Rosa Quintana, que ha defendido la vacunación de la Selección, se ha hecho eco este jueves de este cruce de declaraciones y ha decidido responder a Blas Cantó, mostrándose en contra de su opinión. "El considera que también representaba a España y no se les vacunó", ha señalado uno de los tertulianos del programa. "No es así, él representa a TVE por España", ha matizado.

Lea también: Ana Rosa vuelve a ignorar a Rocío Carrasco tras el impactante final de su docuserie en Telecinco

La cosa no ha quedado ahí y la presentadora ha opinado que las circunstancias de Blas Cantó en el festival no son las mismas que las de los futbolistas. "Él va solito y se pone en un escenario amplio. Los jugadores se chocan unos con otros, saltan entre gotas de sudor, se escupen...", siguió argumentando Quintana, que cree que él no necesitaba la vacuna.