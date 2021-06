Una cámara de Mediaset abronca a un hombre por la gracieta que hizo a su reportera: "¿Qué tienes, cinco años?"

Elena Goméz, reportera de Telecinco, y la operadora de cámara que la acompañaba para realizar una grabación a las puertas del Hospital del Mar de Barcelona vivieron un tenso momento que han querido visibilizar en redes sociales.

Todo ocurrió cuando la periodista estaba a punto de iniciar su entradilla y, de pronto, un hombre aparece por detrás de ella haciendo un gesto un tanto infantil. Al percatarse, la cámara le abroncó sin ningún tipo de miramiento.

"¿Qué tienes, cinco años? Estamos trabajando", dice la profesional de Mediaset a lo que el transeúnte responde con guasa: "No, tengo 54". "Pues parece que tenga tres", replica la cámara.

Una cámara estalla por lo que hizo un hombre a su reportera: "Harta de la gente"

No conforme, el hombre intenta justificarse diciendo que "no me había dado cuenta de que era una cámara", sin suerte, por supuesto: "¿Ah, no? ¿Y qué se pensaba que era?".

A continuación, la operadora le comentada lo sucedido a la reportera: "Estoy harta de la gente". "Payaso tú. Gilipollas", dice finalmente como respuesta a lo que se intuye un insulto del señor.