"Hay algo que no queréis contar": ¿tienen Los Javis un misterioso proyecto con Madonna en el horizonte?

Pablo Motos recibió este miércoles la visita de Javier Calvo y Javier Ambrossi, investigadores de Mask Singer y jueces de la primera edición de Drag Race España. Durante la entrevista, el presentador de El Hormiguero preguntó a los cineastas por la repercusión internacional que ha tenido Veneno, su serie en Atresplayer Premium sobre la vida de la vedette.

"¿Quiso conoceros Madonna?", le preguntó Pablo Motos a la pareja, sorprendidos por que el valenciano conociera ese dato. "Vas fuerte, ¿eh?", comentó Ambrossi, reconociendo que esa era "la anécdota de las anécdotas". El conductor del programa de Antena 3 quiso saber entonces cómo se produjo ese momento en el que conocieron a la reina del pop.

"Tenemos un grupo de whatsapp con Madonna", soltó Ambrossi, empezando la historia por el final. "Ya te has ido, te has ido", señaló Javier Calvo antes de que su pareja añadiera que se envían notas de voz y fotos con filtros. "¿Pero qué está pasando?", preguntó sorprendido Motos. "Vamos a contar hasta donde podamos", explicó Calvo, que empezó a relatar la anécdota desde el principio.

"Son las 3 de la mañana y de repente veo un mensaje 'Madonna os quiere conocer en 5 minutos'. Despierto a Javi, le leo el mensaje, que se afeite, que se levante y cuando estamos preparados nos dicen que se retrasa media hora", arrancó Calvo. "Nos hacemos un café para esperarla y de golpe aparece por videollamada. Que le había gustado muchísimo Veneno, que le había emocionado, que le había encantado... ella es maravillosa, encantadora. Es especial, mágica", añadió el que fuera actor de Física o Química.

¿Esconden Los Javis un proyecto con Madonna?

"Nos entendimos muy bien, comentamos la serie y nos dijo que nos quería conocer. Que fuéramos a conocerla. Nos dijo: Pues venid a conocerme", explicó Ambrossi antes de mirar a Calvo de forma misteriosa. "Pues al final, quedamos...", titubeó el cineasta, al que interrumpió el presentador.

"Hay algo que no me queréis contar", señaló Motos, creyendo que Los Javis esconden un misterioso proyecto con la estrella americana. "No, no quedamos en su residencia en Londres, nos abrió la puerta y lo que pasó... dentro pertenece a la intimidad", contaron antes de mirarse una última vez soltando una risa nerviosa.