Todo es posible en 'Mask Singer': Esperanza Aguirre aparece bajo la Mariposa

Mask Singer ha vuelto a sorprender. Debajo de la Mariposa, una de las nuevas máscaras del programa, apareció Esperanza Aguirre, exministra y expresidenta de la Comunidad de Madrid. Es la tercera política que participa en este show, después de Màxim Huerta y Toni Cantó.

"Esto ha sido una locura. No sabéis lo que es llevar esto, es como llevar un becerro", dijo nada más quitarse la máscara. "Valor no me falta", comentó cuando le preguntaron por qué había aceptado concursar en el programa de Antena 3. "Acepté porque me gusta cantar".

Parece que Aguirre se ha aficionado a los programas de televisión. Además de Mask Singer, la política concursará en la próxima edición de Bake Off que prepara Amazon Prime Video.

Aguirre, el tercer bombazo de 'Mask Singer' tras Isabel Preysler y La Toya Jackson

El de Esperanza Aguirre es el tercer bombazo de Mask Singer. En la primera gala de la segunda edición, el programa destapó a Menina y debajo apareció La Toya Jackson, en un momento que pasará a la historia de la televisión.

Pero en el segundo programa, Mask Singer se volvió a superar con Isabel Preysler bajo el disfraz de Gatita. La presencia de la 'reina de corazones' era impensable en un programa de este tipo y Antena 3 lo consiguió.

???? ¡Esperanza Aguirre (@EsperanzAguirre) se escondía bajo la mascara Mariposa! ???? ¿La habías descubierto? ???? En esta edición de #MaskSinger puede pasar CUALQUIER COSA ????????



Directo ? https://t.co/jJvK0OchRs #MaskSinger3 pic.twitter.com/FJG9ReE9Hc — Mask Singer (@MaskSingerA3) June 9, 2021