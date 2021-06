La dura crítica de Esther Palomera: "No se puede hacer un mayor ridículo que el que ha hecho el Gobierno de España"

Ana Rosa Quintana ha cargado duramente contra Carolina Darias, ministra de Sanidad, después de que el Gobierno haya cedido a las quejas de algunas comunidades autónomas respecto a las nuevas medidas que el ejecutivo iba a plantear para frenar la pandemia del coronavirus.

La presentadora de Telecinco ha empezado recordando que lo que en un principio se planteó como "normas de obligado cumplimiento" finalmente se ha quedado en "recomendaciones" por parte del equipo central.

"La verdad es que lleva una semana aciaga la ministra de Sanidad, es como que no da una...", empezó diciendo la Quintana antes de criticar el papel que están desempeñando los expertos sanitarios dentro del Gobierno de España. "Yo no sé, pero deberían hablar entre ellos".

Esther Palomera, muy dura con el Gobierno de España

"Entre esto, la Selección Española de Fútbol, que dice que no hay que vacunarlos, ahora igual que sí hay que vacunarlos pero que todavía no se sabe, a ver si lo decidimos hoy o esperamos unos días; la frontera de Portugal, que sí que pedimos o que no pedimos...", recopiló la comunicadora indignada antes de dar la palabra a sus tertulianos.

Esther Palomera se mostró entonces muy dura con el ejecutivo: "No se puede hacer un mayor ridículo que el que ha hecho el Gobierno de España", ha criticado la periodista. "No se entiende que desde hace tiempo se decidiera delegar la gestión de la pandemia a las comunidades y que de repente, cuando la pandemia empieza a remitir y la situación es mucho más óptima, decida poner los criterios...", ha dicho confundida.

"Claro, para ponerse la medallita", ha dicho con sorna Ana Rosa. "¿Qué medalla? Si las medidas que han afectado a los locales de ocio ya se ha visto en las elecciones de Madrid cómo ha repercutido para la izquierda española. No se puede decir una cosa y la contraria en 24 horas. Y no se puede hacer el ridículo, porque cuando Madrid recurre a la Audiencia esta decisión y se establecen medidas cautelarísimas es cuando el Gobierno rectifica porque sabe lo que le viene", ha concluido. "En fin, que no hay por dónde cogerlo".

