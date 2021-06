Quién es Monstruita en 'Mask Singer': la identidad de la famosa que se esconde bajo la máscara

Antena 3 emite este miércoles la tercera gala de Mask Singer: adivina quién canta en la que cinco nuevas máscaras se dan cita en el escenario del programa presentado por Arturo Valls. Los Javis, José Mota y Paz Vega tratarán de adivinar la identidad de los famosos que se esconden tras ellas.

Lea también: 'Mask Singer': cómo consiguieron contratar a Isabel Preysler para ser Gatita y el "bombazo" del tercer programa

Así, este miércoles, Flamenco, Perro, Plátano, Monstruita y Mariposa se enfrentarán entre sí. Una ellas se convertirá en la tercera desenmascarada tras la Menina (La Toya Jackscon) y Gatita (Isabel Preyler). De todas ellas, una de las que más teorías ha levantado entre los fans del programa es Monstruita.

Quién es la famosa que se esconde bajo la máscara de Monstruita: todas las pistas

Por el momento, Antena 3 ha publicado las primeras pistas sobre la identidad de la famosa que se esconde bajo la máscara de la Monstruita en Mask Singer:

Lea también: Así esquivó Isabel Preysler a los paparazzis para que no supieran que era la Gatita de 'Mask Singer' (Antena 3)

Pista 1:

"Me he preparado mucho para estar a la altura de Mask Singer... Ahora me veis con este monstruoso tipazo peludo, pero tengo que confesar que he llegado a pesar casi 30 kilos más... ¡Me pirro por las chuches!".

Pista 2:

"Soy Monstruita la máscara más divertida, un arcoíris de pelo y fantasía. No os asustéis, olvidaos de las cosas feas que se dicen de los monstruos. Esta monstruita es todo amor. Vengo dispuesta a soltarme las coletas en el escenario así que ojito conmigo, bueno... ¡ojazo! Mi único objetivo es que lo paséis bien y mandéis las preocupaciones al cuerno, ¡uy, ¿he dicho eso?! Vamos a divertirnos porque... ¡donde hay pelo, hay alegría!".

Youtube Video

Entidades Arturo Valls