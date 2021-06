Quién es el famoso que se esconde bajo la máscara de Plátano en 'Mask Singer' (Antena 3)

Antena 3 emite este miércoles la tercera gala de Mask Singer: adivina quién canta en la que cinco nuevas máscaras se dan cita en el escenario del programa presentado por Arturo Valls. Los Javis, José Mota y Paz Vega tratarán de adivinar la identidad de los famosos que se esconden tras ellas.

Lea también: 'Mask Singer': cómo consiguieron contratar a Isabel Preysler para ser Gatita y el "bombazo" del tercer programa

Así, este miércoles, Flamenco, Perro, Plátano, Monstruita y Mariposa se enfrentarán entre sí. Una ellas se convertirá en la tercera desenmascarada tras la Menina (La Toya Jackscon) y Gatita (Isabel Preyler). De todas ellas, una de las que más teorías ha levantado entre los fans del programa es el Plátano.

Quién es el famoso que se esconde bajo la máscara de Plátano: todas las pistas

Por el momento, Antena 3 ha publicado las primeras pistas sobre la identidad del famoso que se esconde bajo la máscara del Plátano en Mask Singer:

Lea también: Así esquivó Isabel Preysler a los paparazzis para que no supieran que era la Gatita de 'Mask Singer' (Antena 3)

Pista 1:

"Soy más famoso que el plátano de Canarias vamos, soy el ídolo de las masas. No hay un hogar en Latinoamérica que no tenga en su mesa esta rica fruta".

Pista 2:

"Ya está aquí la dosis de magnesio, potasio y buen rollo que necesitabais. ¿Os mola mi cáscara traje? No tiene motitas, pero tiene decenas, cientos y miles de lentejuelas amarillas. ¿Y qué decís de mis hombreras de platanitos? Estas sí que no pasarán de moda. Que se preparen mis rivales porque no pienso tropezar en el escenario. Oro parece, plata no es. ¿Sabéis ya quién soy? La pieza top one de cualquier frutero."

Youtube Video