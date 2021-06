Quién es Flamenco en 'Mask Singer': la identidad de la famosa que se esconde bajo la máscara

Antena 3 emite este miércoles la tercera gala de Mask Singer: adivina quién canta en la que cinco nuevas máscaras se dan cita en el escenario del programa presentado por Arturo Valls. Los Javis, José Mota y Paz Vega tratarán de adivinar la identidad de los famosos que se esconden tras ellas.

Así, este miércoles, Flamenco, Perro, Plátano, Monstruita y Mariposa se enfrentarán entre sí. Una ellas se convertirá en la tercera desenmascarada tras la Menina (La Toya Jackscon) y Gatita (Isabel Preyler). De todas ellas, una de las que más teorías ha levantado entre los fans del programa es Flamenco.

Quién es la famosa que se esconde bajo la máscara de Flamenco: todas las pistas

Por el momento, Antena 3 ha publicado las primeras pistas sobre la identidad de la famosa que se esconde bajo la máscara de Flamenco en Mask Singer:

Pista 1:

"Soy un flamenco rockero que piensa mucho en los demás. Por eso adoro sudar mis plumas en las causas benéficas. Allí coincido con mis amigos flamencos más famosos. ¡Oh yeah!"

Pista 2:

"Cucu, estoy aquí sufriendo. Lo sé lo sé, lo sé, no podéis dejar de mirarme. Como para no con estas plumas y este brilli brilli. Me siento como la gran estrella musical cubierta de plumas rosas de la cabeza a las patas. No solo de plumas vive el flamenco así que me he puesto algunas joyitas que van a ser como mis actuaciones, brillantes ¡Qué ganas tengo de poner una pata en el escenario de Mask Singer!"

