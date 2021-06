'First Dates' recibe a la soltera más rojiblanca: "Soy del Cholo a muerte, mi perro se llama como él"

El fútbol se coló en una de las citas que emitió First Dates este martes en Cuatro. Lidia, una de las solteras, acudió al programa con la idea de encontrar el amor, pero con una condición: su chico perfecto tiene que ser del Atlético de Madrid, su equipo.

"En mi casa somos muy de ver el partido todos los sábados y los domingos, somos del Cholo [Simeone] a muerte y mi perro se llama Cholo", confesó la joven a las cámaras. "Menos mal que no me habéis puesto con un madridista porque mi padre no le acepta".

La respuesta de Esteban descoloca a Lidia: "¿De qué equipo eres?"

Lidia fue directa al preguntar a Esteban de qué equipo era, aunque su respuesta le dejó algo fría. "No veo fútbol", dijo el muchacho. "No veo fútbol ni ningún deporte. Me gusta practicarlos todos pero verlos me aburre muchísimo", respondió.

Sin embargo, la joven insistió con el tema: "Yo soy muy futbolera. Soy del Atleti, ¿y tú?". "Si tengo que animar a algún equipo, al de la persona que me invite a beber esa noche", contestó Esteban dejando descolocada a Lidia.

Fútbol aparte, él contó que está opositando a policía nacional aunque sueña con ser streapper para bailar en la barra "medio en bolas". Ella, por su parte, practica el pole dance.