Omar Sánchez dinamita 'Supervivientes': le acusan de traición tras destapar las trampas de Olga Moreno y Melyssa

Nuevo lío en Supervivientes. Después de que el reality de Telecinco se animara al fin a realizar una dinámica propia del formato original, escondiendo por la isla siete amuletos con poderes especiales para aquellos concursantes que lograsen encontrarlos, todo se ha ido al traste por las trampas de algunos concursantes.

Todo se destapó después de que el programa realizase una nueva prueba de recompensa en la que Lara y Omar Sánchez ganaron un delicioso desayuno. Tras la semifinal del juego de líder, Melyssa Pinto pidió la palabra a Lara Álvarez para anunciar que ella había encontrado un amuleto que le permitía robar la recompensa obtenida por otro compañero. Así pues, anunció que quería quitarle a Omar el desayuno que había ganado.

Lea también: Rocío Flores estalla en el plató de Supervivientes: "Me partiré la cara por Olga, moleste a quien moleste"

Fue entonces cuando Omar Sánchez abrió la caja de los truenos y defendió su recompensa desvelando un secreto que ha hecho dinamitar la convivencia entre los concursantes del reality. "Todos estos amuletos todos sabíamos todos de todos, yo sabía lo que tenía ella y lo que tenía otra gente. Todo se sabía. Yo sabía que se habían cogido seis", informó el canario, desvelando que alguien se habían saltado las normas, ya que el hallazgo de los amuletos debía mantenerse en absoluto secreto.

"La norma era muy clara, esos pergaminos tenían que quedarse en secreto, igual que los amuletos", ha recordado Lara Álvarez. "Justamente ahora sabes lo qué es, me parece súper rastrero", se quejó Melyssa antes de que Lara Álvarez comprobase que era cierto lo que Omar estaba contando. "Omar no vamos a dudar de ti, pero te vamos a preguntar qué más amuletos sabes", le pidió la asturiana. "Una nominación directa que tiene Olga y otro que es no jugar el juego de líder, no sé quién la tiene, pero sé que está", respondió él.

La descarada mentira de Olga Moreno a Lara Álvarez

En ese momento, Lara se dispuso a interrogar a Olga, quien no tuvo reparos en mentir a la presentadora a la cara. "¿Qué amuletos tienes tú?", le preguntó para ver si su respuesta coincidía con las acusaciones de Omar. "Tengo dos. Uno de dar un punto a un compañero y otro", contestó la mujer de Antonio David. Lara Álvarez repitió su pregunta y Olga volvió a decir que tenía un amuleto que le otorgaba el poder de dar un punto a un compañero. Fue ahí cuando la presentadora destapó la mentira de la concursante, desvelando que sí tenía el poder de nominar de forma directa a quien quisiera.

Lea también: Carlos Alba se derrumba en Supervivientes: así reaccionó al descubrir que debe abandonar el reality

Muy rápido se formó una división entre los concursantes y mientras Lara, Olga y Melyssa negaban haber contado nada, ni Alejandro, ni Gianmarco, ni Tom, fueron capaces de apoyar a Omar, que se vio acorralado por sus compañeras. "Ni por los 200.000 euros vendo a nadie y si ha mirado mi pergamino me parece muy fuerte. Te juro que no me lo esperaba de Omar, de otro vale pero de él...lo ha hecho tan mal...", decía llorando Olga, acusando de traición al canario. Finalmente, Lara informó a los concursantes que la organización había decidido penalizarles suspendiendo por completo la dinámica de los amuletos.