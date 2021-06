La bronca de Lara Álvarez a Tom Brusse tras su patada a Omar en una prueba de 'Supervivientes': "Hay que jugar limpio"

Mediaset emitió este martes una nueva entrega del Tierra de Nadie de Supervivientes 2021 que presenta Carlos Sobera entre Cuatro y Telecinco. Durante el programa, el reality celebró la semifinal del juego de líder en una prueba que tuvo que ser repetida después de que Tom Brusse se extralimitara en sus intenciones de boicotear a sus compañeros.

Los concursantes se enfrentaron a un reto llamado 'pendientes de un hilo'. En él, los robinsones debían permanecer en equilibro sobre una barra colocada a pocos metros del agua. Poco a poco, bajo las órdenes de Lara Álvarez, el juego se iba complicando hasta que el único punto de ayuda de los participantes fuera una cuerda suspendida encima de ellos.

El viento fue un handicap más en la prueba, en la que la presentadora fue pidiendo paulatinamente a los concursantes que cerraran los ojos, que levantaran una pierna, que colocaran una mano en la espalda y que soltaran la cuerda. Todo ello, para complicar cada vez más su estabilidad encima de la plataforma.

El enfado de Lara Álvarez con Tom tras jugar sucio en Supervivientes

Melyssa fue la primera en caer y Tom, que desde el principio intentaba hacer mover la barra para que sus compañeros cayeran al agua, terminó sobrepasando todos los límites del fairplay dando una patada directamente a Omar Sánchez. El canario se desestabilizó y, en su caída, hizo caer también a Olga Moreno. De esta forma, tras la caída de Alejandro, Gianmarco y Lara se convertían en los finalistas de la prueba de líder.

Sin embargo, enseguida la organización tomó cartas en el asunto e informó a Lara Álvarez de que Tom había hecho trampas en el juego. De esta forma, la asturiana comunicó a los concursantes que la decisión de la organización era que el juego se repitiese sin Tom, penalizado por su acción. "Es un juego, es para divertirnos", se quejó el marroquí, que alegó haber entendido que valía todo para hacer caer a sus compañeros de la plataforma.

"Has dicho que podemos jugar limpio o no", le reprochó a la presetadora, que no dudó en abroncar en directo al concursante. "Una cosa es mover el tronco y otra cosa es lanzar una patada a tu compañero. Las normas las ponemos nosotros. Cuando se os dan unas normas es para que juguemos las cosas de manera limpia. Una cosa es la estrategia y otra empujar a un compañero. Hay que jugar limpio", dijo enfadada Álvarez antes de repetir la prueba. En esta ocasión, fueron Lara y Olga las participantes que lograron permanecer durante más tiempo en equilibrio y, por tanto, jugarán esta noche la final del juego de líder.