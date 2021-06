"No será por falta de ganas": la pulla de Oriana a Carlos Sobera tras confesar su nuevo aumento de pecho

Mediaset emitió este martes una nueva entrega de Supervivientes: Tierra de Nadie. Y entre los colaboradores que acompañaron a Carlos Sobera en el debate del reality se encontraba Oriana Marzoli, quien se mostró un tanto incómoda ante las cámaras desde el arranque de la emisión en Telecinco.

El presentador se dio cuenta de ello y no dudó en preguntarle qué le pasaba: "Estoy un poco asfixiada con el corsé este", empezó desvelando ella. Sobera y el resto de tertulianos creían que se trataba de una mala decisión con el vestuario. Sin embargo, la venezolana sorprendió a todos al explicar los motivos de su malestar.

"Tengo que tener los pechos bastante sujetaditos. Ya lo sabemos, me he operado", desveló Oriana, que enseguida regañaba a la realización del programa. "¡Cómo sois!", se quejó entre risas al ver que las cámaras le hacían un plano corto de la zona. "Está reciente y todavía tengo que tenerlos así", aclaró la joven.

Carlos Sobera pica a Oriana tras su aumento de pecho: "Te has reducido, ¿no?"

"¿Qué te has hecho? Te has reducido, ¿no?", le preguntó entonces Sobera para 'picarla'. "¡No, no! ¡Cómo me voy a reducir! Si me opero es para ponerme, no para quitarme", respondía ella. "Me lo había parecido al verte, que te habías reducido", siguió insistiendo el vasco, que logró enfadar a la colaboradora.

"¡No me toques las narices que sabes que me molesta que me digas eso!", le pidió Oriana entre bromas. "No, yo no te toco nada en absoluto, que lo sepas", quiso dejar claro Sobera. "Pues no será por falta de ganas", le terminó soltando la venezolana, devolviéndole la pulla al presentador.