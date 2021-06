Rocío Flores estalla en el plató de 'Supervivientes': "Me partiré la cara por Olga, moleste a quien moleste"

Rocío Flores se convirtió en protagonista del plató de Supervivientes este martes, durante la emisión de la gala Tierra de nadie, a propósito de lo que dijo sobre Olga Moreno, la mujer de su padre, Antonio David Flores.

Rocío defendió la buena relación que Olga está teniendo con Melyssa, aunque inicialmente no se llevaban bien. "Las personas que hemos estado ahí no sabéis lo necesario que es el tener apoyo dentro de esa isla. Yo he vivido eso en mis carnes. Me hace hasta ilusión que sea Olga una de las personas con las que haya tenido confianza", dijo ante la hermana de Melyssa, que dudada de ese cambio de actitud 'repentino'.

Marta López defendió a Olga y Alexia también, pero ésta aprovechó para lanzar un dardo que provocó el derrumbe de Rocío Florez.. "Olga, como compañera, es muy buena", dijo Alexia. "Pero me sorprende que Marta defienda más a Olga que el resto de gente", dijo, en clara referencia a Rocío Flores.

Rocío Flores: "Me partiré la cara por Olga, moleste a quien le moleste"

"¿Te explico por qué no la defiendo a muerte como lo he hecho toda la vida? Yo te lo quiero explicar. Si yo no me parto la cara como lo he hecho siempre es por la situación que tengo fuera", dijo Rocío, con la voz rota. "Porque es muy complicado las cosas de fuera con las cosas de dentro. Y si encima vengo aquí y hay personas que me mezclan una cosa con la otra para mí es muy complicado", continuó.

"Yo cada vez que se me ha puesto cosas de Olga me he partido la cara y lo seguiré haciendo hasta el día en que me muera porque así lo siento. Es una realidad, le moleste a quien le moleste. Eso no lo va a cambiar nadie. Se ponga quien se ponga por montera", enfatizó.