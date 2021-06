Mamen Mendizábal da pistas de su nuevo proyecto en La Sexta: "No os vais a librar de mí"

Mamen Mendizábal dio la sorpresa al anunciar su salida de Más vale tarde al finalizar la temporada. La presentadora pone así punto y final a una etapa de más de una década, aunque seguirá ligada a Atresmedia porque prepara nuevos proyectos en la compañía.

Este martes, la periodista ha dado algunas pinceladas de su futuro profesional en la casa. Mendizábal ha respondido primero a Edu Galán tras debatir sobre la vacunación de la Selección. El colaborador le ha soltado: "Si te quedas, mejor".

"Me voy, pero me quedo", ha dicho Mamen aclarando que "me voy de este programa, pero me quedo en La Sexta, no te vas a librar de mí, ni tú ni nadie".

Mamen Mendizábal: "No es un adiós, es un hasta pronto"

Más tarde, el tema ha vuelto a salir en el programa, cuando la presentadora ha entrevistado a Emilio Aragón. "Me han dicho que te vas", ha dicho el flamante fichaje de Movistar+ a lo que ella a respondido: "Aparco el coche en otro sitio, cambio de plaza".

"Esta plaza la dejo y me voy a ir a otra que estamos creando de nueva construcción, pero por aquí cerca también. No es un adiós, es un hasta pronto", ha añadido después Mamen.