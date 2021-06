"¿Dónde coño trabajo?": Lydia Lozano pierde los nervios en 'Sálvame' tras un choque con Kiko Hernández

Sálvame ha vivido este martes uno de los momentos más tensos de los últimos años. En un momento dado, Lydia Lozano protagonizó un fuerte choque con Kiko Hernández que acabó con la tertuliana abandonando a gritos el plató de Telecinco.

Todo sucedió después de que, justo antes de una publicidad, Kiko Hernández preguntara a Lydia Lozano si había comprobado que eran ciertos unos supuestos mensajes que Carlos Alba, concursante de Supervivientes, había enviado a una trabajadora anónima de Mediaset para intentar ligar con ella y que la periodista aseguraba haber visto.

"¿Has comprobado que los mensajes sean reales y no como lo de Manzanares?", le soltó el tertuliano a su compañera, echándole de nuevo en cara que informara de forma errónea de la muerte del torero. La pregunta de Kiko indignó a Lydia y Paz Padilla aprovechó la ocasión para preguntarle a la colaboradora por algo que ocurrió en la reunión previa al programa.

Lydia Lozano amenaza con abandonar 'Sálvame'

Lydia Lozano se negó a hablar sobre el tema y Paz Padilla se dispuso a hacer la mención del concurso de llamadas del programa. En ese momento, algo extraño comenzó a suceder a sus espaldas y cuando terminó de hablar, se pudieron escuchar los gritos de Lydia Lozano contra Kiko Hernández. "Kiko ha mandado a Lydia a... un sitio de esos", empezó avanzando Paz Padilla, intentando averiguar qué había pasado.

"Yo no he mandado a tomar por culo a ningún compañero. Yo me voy a mi casa. ¡Hombre no! A mí no me manda nadie a... ¿Pero esto qué es? ¿Dónde coño trabajo? ¿Dónde coño trabajo? Yo nunca le he perdido ningún respeto a ningún compañero en mi puta vida. Yo me voy a mi casa", aseguraba totalmente derrumbada Lydia Lozano ante un David Valldeperas que trataba de convencerla para que se tranquilizase.

"¡Déjenme ya de grabar! ¿Por qué tengo que aguantar yo que me manden a tomar por culo? ¡Ya está bien! No me lo merezco...", añadió Lozano mientras salía de los estudios de Telecinco. El director del programa intentaba tranquilizarla en los pasillos de Telecinco cuando finalmente el programa se fue a publicidad. A la vuelta, ambos dieron más detalles de los motivos de su duro enfrentamiento.