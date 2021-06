Pedrerol explota por la "chapuza" de la vacunación de la Selección: "Inmunizados para irse de vacaciones"

Josep Pedrerol se ha mostrado rotundo a la hora de señalar la "chapuza nacional" que se ha montado por la vacunación a última hora de los integrantes de la Selección Española de fútbol tras el positivo en coronavirus de Sergi Busquets a pocos días de empezar la Eurocopa.

Más allá del debate sobre si es ético o no que los futbolistas reciban la vacuna cuando por edad aun no es su turno, el presentador de Jugones ha criticado en su editorial que el Gobierno tome ahora esta decisión cuando realmente no servirá de mucho.

"Corriendo a salvar los muebles": la opinión de Pedrerol sobre la vacunación de La Roja

"¿Por qué tanto lío con las vacunas? ¿Por qué esta chapuza? ¿Por qué se vacuna a los jugadores de la Selección ahora? ¿Quién tiene la culpa?", se ha preguntado primero Pedrerol explicando que "el positivo de Busquets lo ha precipitado todo".

"Ahora rápido y corriendo a salvar los muebles y mucha gente cabreada porque sigue esperando su vacuna y no le llega", ha dicho para después hablar de "lo peor de todo".

"La vacuna no servirá para la primera fase. Los jugadores no tendrán inmunidad hasta los octavos de final. Inmunizados para octavos o para irse de vacaciones", ha terminado de decir en un tono muy serio. Los jugadores recibirán la monodosis de Janssen este miércoles.