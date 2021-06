Rosa Benito estalla contra Irene Montero por su apoyo a Rocío Carrasco: "Está metiendo la pata"

Rosa Benito se ha mostrado muy dura con Irene Montero, ministra de Igualdad, a propósito de su postura respecto a la ducuserie de Rocío Carrasco, a quien ha apoyado a través de redes sociales y con intervenciones en programas de Telecinco.

Todo ha ocurrido en Ya es mediodía, cuando el programa ha mostrado los mensajes que Raquel, la hermana de Olga Moreno, ha escrito en las redes sociales contra Irene Montero. "Deje de ser tan populista y céntrese en su trabajo como ministra de Igualdad", ha dicho. "Debería dimitir por vergüenza y pode decencia", ha arremetido Raquel.

El programa ha recordado algunas intervenciones de Irene Montero en Telecinco, entre ellas una entrevista que le hizo Carlota Corredera correspondiente al estreno del documental, donde la periodista preguntaba a la ministra si creía que se podía reabrir el caso de Rocío Jurado y Antonio David. "No he tenido la oportunidad de ver con detenimiento la información judicial", dijo la titular de Igualdad, que había dado su apoyo al relato de Carrasco.

Rosa Benito, sobre Irene Montero: "Está metiendo la pata"

Después del vídeo, Rosa Benito se ha mostrado muy crítica con Irene Montero. "Está metiendo la pata. No puede hablar sin conocer el caso", ha dicho sobre la ministra de Igualdad. "Lo que ha hecho Irene Montero no está bien. Reconocer que no ha visto el caso, que no ha leído y que no sabe... no es justo lo que está haciendo. Para defender algo o a alguien, al menos infórmese , señora ¿ministra? ¿Es ministra o qué es? Me parece muy fuerte", ha arremetido.