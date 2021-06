Jorge Fernández para 'La Ruleta' tras el 'tierra trágame' de Laura Moure: "Así de mal acabamos"

La Ruleta de la Suerte lleva 15 años consecutivos emitiéndose en las mañanas de Antena 3. Jorge Fernández y el público del concurso han sigo testigo de todo tipo de situaciones. Sin embargo, nunca se había producido un final de programa como el que se ha vivido estos días en el formato.

Y si hace unos días era el presentador el que metía la pata, ahora ha sido su compañera Laura Moure la que ha cometido un error ante las cámaras de Atresmedia. La azafata vivió un 'tierra trágame' que obligó a parar el programa para aclarar lo que estaba sucediendo.

Todo sucedió en la entrega emitida el sábado, cuando el programa llegaba a su final. Sara, que se impuso a Pedro y Carlos en las pruebas iniciales, llegó al panel definitivo con 2.025 euros en su marcador. Tras resolverlo, Fernández le informó de que a ese dinero se le sumaban otros 2.000 euros más.

El 'tierra trágame' de Laura Moure en el final de 'La Ruleta'

"Te llevas un total de 4.025 euros", informaba el de Bilbao mientras Sara no se lo creía. En ese momento, Laura Moure tomó la palabra para notificar en dónde se encontraba escondido el coche. "El rojo, que te cojo", aseguró antes de cogerlo y desconcertar a todos al ver que dentro sólo había dinero.

"Ah, pues no", afirmó sin poder contener la risa. "Pues no sé dónde está", comentó con apuro la presentadora, que no sabía dónde meterse. "Que te lo digan por el pinganillo", le aconsejó Jorge Fernández. "¡Ah no! Perdón, perdón", se disculpó consciente de que había metido la pata. "En el azul", rectificó. "Es que no has acertado ni con el color", bromeó el presentador. "Pues así de mal acabamos La ruleta de la suerte, por mi parte", reconoció Moure entre risas antes de que el vídeo del momento se convirtiera en viral.

