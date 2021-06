Sharon Stone sobrecoge a Motos al contar la experiencia que tuvo con la muerte: "Vi la luz blanca a lo lejos"

El hormiguero arrancó la semana con Sharon Stone como invitada. La actriz estadounidense, que nunca había estado en el programa de Pablo Motos, entró en videollamada para hablar de su carrera profesional y por su nuevo libro, La belleza de vivir dos veces.

Primero, la estrella de Hollywood dio a Motos el motivo de su publicación. "Cuando me pidieron que escribiera mis memorias, pensé en mi vida, en la que me han pasado tantísimas cosas y he tenido tantísimas experiencias distintas", dijo. "Es un libro un poco complejo porque hay de todo".

La belleza de vivir dos veces empieza relatando el ictus que sufrió en 2001 por el que estuvo a punto de morir. Para los médicos fue un milagro porque solo le dieron un uno por ciento: "Yo había tenido varios incidentes previos, pero cuando eres actriz todo el mundo piensa que estás actuando cuando les dices que no te sientes bien. Y el último incidente que tuve fue evidente que era un ictus".

Lo más impactante fue que Stone tuvo una experiencia con la muerte difícil de explicar. "Tuve esa experiencia en la que ves esa luz blanca a lo lejos y sientes que sales de tu cuerpo. Sin entrar en detalles, hay gente que piensa que es algo espiritual y hay gente que dice que es algo científico, del cerebro", aseguró a Motos.

"Yo creo que son ambas cosas, pero desde luego que después de recuperarme del ictus, me he transformado de forma muy fundamental a nivel espiritual", añadió.

Sharon Stone cuenta en 'El hormiguero' las secuelas que le dejó el ictus que sufrió

El ictus dejó a la intérprete "muchas secuelas", tal y como contó en el programa de Antena 3. "Yo tuve pérdida de memoria, tanto de corto como de largo plazo, también perdí parte del oído izquierdo, tuve problemas de tartamudez, no sentía la pierna izquierda desde la cadera hasta la rodilla, tuve que volver a aprender andar, hablar, leer, escribir... Fue empezar casi de cero", dijo.

Sharon Stone contó que "aprendí a hablar y andar en los primeros seis meses", aunque no consiguió recuperar la sensibilidad de la pierna izquierda "hasta más de un año después". "También tenía un lado de la cara caído y me tuve que poner bastante botox y cosas por el estilo para que se me volviese a colocar en su sitio", remató.