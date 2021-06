Ana Rosa defiende la vacunación a la Selección Española: "No entiendo la polémica, es una ridiculez"

Ana Rosa Quintana ha abordado este martes en su programa la polémica en torno a la vacunación a la Selección Española de fútbol después de que Sergio Busquets haya dado positivo en coronavirus a falta de pocos días para el arranque de la Eurocopa.

"De verdad que no entiendo la polémica", ha comentado la presentadora, que ha contado en su mesa de debate con la presencia de Manu Carreño, conductor de Deportes Cuatro. "Entiendo que el Ministro y la Federación le dijeron a Sanidad: oiga, tenemos un torneo. Vacunen a los jugadores que llevan la camiseta de España, que van a viajar por todo el mundo y Sanidad se negó", ha empezado diciendo Quintana.

"Y ahora nos encontramos con un positivo, con que no se sabe si va a poder jugar el partido, que no se sabe si algún otro se ha contagiado...", ha lamentado la comunicadora, que ha recordado que Francia o Italia sí han vacunado a sus jugadores. "Es que es un absurdo. No sé por qué no les han vacunado. ¿Tú lo sabes?", le ha preguntado a Carreño, que ha sido tajante con su opinión.

Manu Carreño defiende la vacunación: "No somos todos iguales"

"Yo tampoco lo entiendo. No entiendo por qué si no se les vacunó hace un mes, por qué se les vacuna ahora. ¿Cuánto tarda en hacer efecto una vacuna? O sea que si se les vacuna mañana y España debuta el lunes, dentro de cinco días, igual los eliminan antes sin tener la inmunidad completa", empezó argumentando el periodista. "Algo sí, algo sí", añadió Ana Rosa.

"¿Por qué no se tomó la decisión antes? Por el buenismo, el complejo de quedar mal... ¡Es que no somos todos iguales y hay que asumirlo! Es un grupo de deportistas que representan a tu país y que van a viajar. Chico, lo siento, no somos todos iguales. No va a pasar nada por vacunar a 25 tíos que van a estar jugando en varias ciudades. Es así de fácil", defendió enfadado Carreño.

"Yo estoy a favor de que se les hubiera vacunado, me parece una ridiculez. Otra más del ministerio de Sanidad", se quejó con retintín Ana Rosa. "¿Por qué a los que van a los Juegos Olímpicos sí?", se preguntó el presentador de Cuatro, al que Fernando Garea informó de que esas vacunas fueron compradas por el Comité Olímpico Internacional tras llegar a un acuerdo con Pfizer. En el caso de la Selección, serán vacunas del Gobierno del cupo destinado a la población total. "La UEFA podría haber hecho lo mismo", señaló entonces Carreño. "Aquí cada uno hace lo que quiere y nosotros lo vacunamos mañana miércoles. No lo entiendo", se quejó el periodista.

"Es la rectificación permanente de las meteduras de pata permanentes", insistió Quintana en su crítica al Gobierno. "El fisioterapeuta que va con los futbolistas está vacunado y los futbolistas no. Es que es ridículo", sentenció Quintana a la que el doctor César Carballo explicó que esta inmunización a los futbolistas no servirá de mucho.

"Hay muchísima gente esperando la vacunación y gente vulnerable, vacunar a los futbolistas no es el mejor ejemplo que podemos dar, se ve que hay ciertos privilegiados a un paciente de riesgo de 20 años, que yo creo que se debería vacunar antes", defendió el médico. "Para la Eurocopa desde luego no servirá, van a tardar unas semanas en estar inmunizados, no les va a eximir de poderse infectar como una persona normal en una o dos semanas", ha concluido..