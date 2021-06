"¡Esto es un cachondeo!": Joaquín Prat estalla tras conocer que la justicia da la razón a Ayuso con las restricciones

Reino Unido sigue manteniendo a toda España, incluidas las islas Baleares y Canarias, fuera de su "lista verde" de países y territorios seguros a los que permite que los ciudadanos británicos viajen sin cumplir una cuarentena. De seguir la norma, esto podría hacer que España pierda más de 12 millones de turistas de aquí a finales de año.

Y es que el país británico considera que España no tiene una incidencia acumulada lo suficientemente baja como para establecer que se esté fuera de peligro. Esto ha enfadado a algunas comunidades autónomas, como Baleares, Canarias o Valencia, donde a base de restricciones y medidas sanitarias frente al coronavirus, han logrado bajar notablemente su incidencia.

De este modo, la media nacional la suben comunidades autónomas como La Rioja, País Vasco, Andalucía o Madrid, donde la incidencia acumulada sigue estando en niveles preocupantes. A pesar de ello, la Audiencia Nacional ha dado la razón este lunes a la Comunidad de Madrid al conceder medidas cauterlarísimas que hacen que se suspendan en la región todas las restricciones al ocio nocturno, la hostelería y también a los eventos multitudinarios.

Joaquín Prat estalla en directo: "¡Esto es un cachondeo!"

Joaquín Prat se enteró en directo de la noticia y comentó con expertos en Cuatro al día las consecuencias de la decisión de la justicia. "Ante una incidencia acumulada superior a 100 es necesario seguir poniendo restricciones porque si no podemos generar un incremento de número de casos", ha advertido el científico Joan Carles March, asegurando que los expertos están a favor de las medidas para seguir controlando la pandemia.

"El Consejo Interterritorial, es decir, el ministerio de Sanidad y las Comunidades Autónomas, había acordado esta serie de medidas. Unas para las que tienen una IA mayor de 150 casos otra para las que tienen una IA menor de 150 casos. Son esas medidas que revierten la situación en Madrid respecto a la hostelería y el ocio nocturno las que ha recurrido la propia Comunidad y ante las que la Audiencia Nacional ha impuesto medidas cautelarísimas", recordó mosqueado el presentador de Cuatro.

Javier Ruiz explicó entonces los motivos por los que la justicia ha tomado esta decisión: "La norma que vale ahora es la de Ayuso, no la de Sanidad. Esto va a ser así al menos 72 horas más. La Audiencia Nacional dice dos cosas. La primera, un argumento de seguridad jurídica. No podemos quitar esto hoy, que mañana resulte que Ayuso tenga razón y volver a ponerlas. Dicen que en tres días no se pueden dar tres situaciones, así que por pura seguridad jurídica las cosas se quedan como las ha dictado Ayuso", ha empezado explicando el periodista.

"Y segundo, dice la Audiencia que el Gobierno no ha justificado lo suficiente la urgencia sanitaria. Dice la Audiencia que no hay un riesgo apreciable en el tema sanitario, por el contrario, sí hay un interés público de seguridad jurídica", ha concluido el tertuliano ante la indignación manifiesta de Joaquín Prat. "Esto es un despiporre... Este país es un despiporre. Primero decae el estado de alarma, los que querían que decayese ahora querían que se prolongase, decae el estado de alarma y un TSJ dice una cosa y otro dice otra, una comunidad recurre y otra no, el Supremo establece jurisprudencia y luego vamos a la Audiencia Nacional... ¡Es un cachondeo! ¡Lo de este país es un cachondeo!", comentó indignado el presentador, criticando la falta de unidad de criterio.