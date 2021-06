Carlos Alba se derrumba en 'Supervivientes': así reaccionó al descubrir que debe abandonar el reality

Telecinco emitió este lunes una nueva entrega del debate de Supervivientes 2021. El reality de Mediaset anunció el pasado viernes que Carlos Alba debía abandonar la isla después de que los médicos determinaran que la lesión que sufre en el brazo le impide continuar concursando con normalidad.

Sin embargo, en lugar de comunicárselo de forma inmediata, el programa esperó al Conexión Honduras para darle la noticia ante los seguidores del formato. Durante la entrega, Jordi González recordó que Carlos estaba sufriendo fuertes dolores en la mano. El robinson apenas podía mover uno de sus dedos, por lo que la organización decidió apartarle de la convivencia para hacerle unas pruebas.

"Estoy con mucha pena, la verdad. Entre que pasé las picaduras de las arañas y las tuve que pasar. Y que ahora me han tenido que escayolar y tengo dolores, la verdad es que parece que me ha mirado un tuerto (...) Lo importante es la salud. Creo que he hecho un buen concurso y lo que sea lo aceptaré con la cabeza alta", empezó valorando ante las cámaras de Telecinco.

La desolación de Carlos Alba al conocer su abandono

Finalmente, tras escuchar las críticas que ha recibido por parte de alguno de sus compañeros, Jordi González le informó que debía abandonar forzosamente el reality tras leerle el parte médico. "Hemos estado valorando tu participación y tras los estudios realizados por todo el equipo médico y después de analizar radiografías y ser analizado por el traumatólogo, se ha tomado la firme decisión, tan drástica como difícil para nosotros: debes abandonar el concurso", confirmó el presentador.

Nada más escucharlo, Carlos Alba se derrumbó en unas lágrimas compartidas por su hermano Victorio en plató. Para consolarlo, el programa permitió al defensor hablar con el concursante: "Carlos lo has hecho muy bien. Tanto yo como toda la familia y mucha gente de España está orgullosa. Has sido un concursante de diez. Recuerda siempre las palabras 'voy a tope'. Todo brutal y recuerda lo que siempre decimos nosotros: 'de categoría", le dijo al exconcursante de Masterchef.

"Era una oportunidad muy bonita, me ha costado mucho", acertó a decir Carlos entre sollozos antes de que Jordi despidiera la conexión pidiendo a los tertulianos del programa un gran aplauso para él.