'Supervivientes': la expulsión de Sylvia Pantoja y lo que ocurre con las votaciones tras el abandono del nominado Carlos Alba

Supervivientes avanza hacia su recta final con una nueva expulsada. Sylvia Pantoja deja el concurso tras perder en la votación contra Lola y Palito Dominguín, que se han convertido en una pareja imbatible desde que viven juntas apartadas del grupo.

"Muchas gracias sois divinas, son ganadoras, tienen dos corazones tan puros que merecen ser ganadoras las dos. La mejor estancia ha sido aquí sin duda alguna, he tenido una paz que no he tenido en todo el concurso", dijo Sylvia Pantoja cuando supo que era la eliminada definitiva.

Carlos abandona, ¿qué pasa con las votaciones?

Por otra parte, Carlos Alba recibió la noticia de su abandono forzoso por prescripción médica. Sin embargo, el concursante estaba nominado esta semana con Omar Sánchez, Melyssa Pinto y Tom Brusse. Cuando se supo que su continuidad dependía de su estado de salud, el programa paró los votos telefónicos.



"Con ello los votos que se contabilizaron hasta entonces son los que cuentan", explicó Jordi González. "Por lo tanto, en la gala vamos a ver quién es el expulsado. Carlos en cualquier caso regresa a España por motivos médicos", añadió después. Carlos, por lo tanto, podrá volver a España en calidad de expulsado o de abandono.