Mediaset no sustituirá a Paz Padilla en 'Got Talent' tras ser despedida del programa

Mediaset ha anunciado este lunes que ya está grabando la nueva edición de Got Talent, la séptima en nuestro país. El grupo de comunicación ha publicado una fotografía con Santi Millán, que repetirá entre bambalinas, y Risto Mejide, Edurne y Dani Martínez, en el jurado.

Se confirma, por tanto, la ausencia de Paz Padilla en los nuevos programas. El formato producido por Fremantle ha optado por no sustituir a la presentadora y repetir la estrategia seguida en la edición anterior con las audiciones, en las que Paz no estuvo presente por la muerte de su marido Antonio.

La salida de la gaditana vino con polémica. Algunos medios apuntaron a que la humorista fue despedida de Got Talent tras haber tenido varias disputas con Risto Mejide que habrían llevado a los responsables del concurso a tomar esa determinante decisión.

Mediaset confirma la salida de Paz Padilla de 'Got Talent'

Hace unas semanas, Paz se pronunció sobre este asunto y dejó entrever dichos rumores con unas palabras un tanto ambigüas. "¿Sabes qué pasa? Yo en Got Talent he sido tan feliz, es un programa tan bonito... Ver el talento de la gente que va allí a demostrarte su don, he sido tan feliz, que le doy gracias a la vida".

El anuncio de Mediaset también echa por tierra el posible fichaje de Rocío Carrasco para suplir a Paz Padilla, tras el éxito de su docuserie en Telecinco Rocío, contar la verdad para seguir viva.