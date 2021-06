Jordi Cruz ('MasterChef') explica por qué apoyó a Isabel Díaz Ayuso: "Soy tecnócrata"

Jordi Cruz sorprendió a todos el pasado mes de abril, en plena campaña electoral por las elecciones autonómicas en Madrid, al revelar su apoyo a la popular Isabel Díaz Ayuso. El cocinero fue blanco de las críticas por defender la gestión que había hecho la política en la pandemia.

"Y no puede ser que yo, que nunca habría votado al PP, ahora votaría a Ayuso, no puede ser, que está pasando", aseguró el chef en el programa Aquí, amb Josep Cuní de Cadena SER.

Jordi Cruz explica por qué apoyó a Isabel Díaz Ayuso: "Coherencia"

El cocinero niega ahora haberse posicionado en favor de Ayuso. "Nunca he hablado de política porque no me interesa y si me he de definir políticamente, soy tecnócrata y me gusta la gente que gestiona bien, porque interpreto el país como una empresa", asegura.

El juez de MasterChef apoya la forma de pensar de la líder del PP en Madrid: "Si te cobro impuestos, si no te doy un crédito porque ya te doy por muerto, si no te ayudo, te he de dejar abrir. Es así: no podemos morir de virus y de hambre, de las dos cosas".

"No estamos hablando de ideología política ni de catalanismo ni de madridismo, sino de coherencia. No hay más. Solo digo bravo, porque la gastronomía es un pilar en este país y ella lo ha tenido en cuenta", afirma Cruz en declaraciones a La Vanguardia.