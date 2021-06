Josep Pedrerol e Irene Junquera, juntos de nuevo cuatro años después de 'El chiringuito'

Josep Pedrerol e Irene Junquera se han reencontrado cuatro años después de su marcha de El chiringuito. El presentador mostró en redes la informal reunión que ha tenido este fin de semana con el equipo que trabajó en El mirador, el programa que presentaba en Punto Radio antes de saltar a la televisión.

El catalán también vio a Rodrigo Faez, (ahora en ESPN), José Núñez (Euronews) y Guillermo Moreno, que continúa en la redacción de La Sexta Deportes. "Buena gente, buenos recuerdos, el reencuentro", escribió Pedrerol.

De hecho, muchos usuarios comentan que el objetivo de este encuentro podría ser profesional y es que existe el rumor de que Pedrerol podría ser el sustituto de José Ramón de la Morena en las noches de Onda Cero. ¿Está formando el periodista su nuevo equipo?

Qué fue de Irene Junquera tras salir de 'El chiringuito' de Pedrerol

Pero lo llamativo de la imagen es volver a ver a Pedrerol y Junquera juntos de nuevo. Ella creció como profesional de la mano del popular comunicador: de Punto Radio pasó a Punto Pelota, en Intereconomía, para ser la encargada de leer los mensajes de la audiencia. Es decir, tenía la misma labor que ejerció en su día Laura Gadea y que ahora ejerce Sandra Díaz en la tertulia de Mega.

"Hay que tomar decisiones en la vida y es una que he tomado. Y ya está. Quiero mantener cierta vinculación con el mundo del deporte, porque me gusta mucho. Pero también es verdad que ahora mismo estoy centrada en el entretenimiento", explicó en su día Junquera tras su adiós.

Irene, a quien vimos de colaboradora en Zapeando, saltó a Mediaset para presentar All you need is love junto a Risto Mejide. Sin embargo, el programa fue un fiasco en audiencia y ella se quedó en tierra de nadie. En 2019 sorprendió a todos fichando como concursante de GH VIP 7 (la edición que ganó Adara), donde acabaría siendo la quinta expulsada.

Ahora mismo, Irene Junquera es colaboradora de diversos programas deportivos: El golazo de Gol, El Rondo en Teledeporte y El desmarque de Cuatro. Hace una semana, los espectadores la pudieron ver como invitada de Pasapalabra.