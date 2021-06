'Drag Race España' causa furor en el mundo (pero pixelan los 'desnudos' de La Veneno)

Atresplayer Premium estrenó este domingo la segunda gala de la primera edición de Drag Race España. Tras su aplaudido estreno, en el que los fans españoles destacaron la gran factura visual del programa y la autenticidad y naturalidad de su casting, han empezado a producirse las primeras reacciones desde fuera de nuestras fronteras.

La versión patria de Drag Race también ha logrado conquistar a los fieles seguidores del talent por todo el mundo. Tanto es así, que los usuarios de la web IMDb han calificado con un 9.1 el primer programa de la temporada. Así pues, el debut de Drag Race España se ha convertido en el mejor valorado de las seis versiones internacionales que se han hecho hasta la echa.

Lea también: Supremme De Luxe debuta en Drag Race España: "Me pidieron que no me pareciera a RuPaul, que pusiera mi sello"

Los fans de RuPaul Drag Race a lo largo y ancho de todo el planeta han recibido con los brazos abiertos la versión española del formato y así lo han hecho ver en portales como Reddit, donde se comenta con pasión cada entrega del programa. "No sé por qué me molesto en ver más 'Drag Race' anglosajones. Una y otra y otra vez, las versiones de fuera están en otro nivel. Hay más diversión, más diversidad y más perspectivas del Drag. Dos episodios y Drag Race España es mi versión favorita de la franquicia junto a la de Tailandia", comenta un usuario.

En general, los seguidores de la factoría Drag Race han destacado la gran apuesta que Atresmedia está haciendo por reivindicar los valores queer y la lucha por los derechos de las personas trans o de género no binario. "Drag Race España es agresivamente queer y me encanta. El episodio de esta semana ha sido una montaña rusa de emociones, sintiéndome feliz, emocionado, conmocionado en la pasarela, ansioso y llorando durante las valoraciones, todo en el lapso de una hora. Esta va a ser realmente una de las mejores temporadas de la franquicia", comenta otro espectador.

Lea también: Dónde ver en Internet todos los programas de Drag Race España

Y es que, al contrario de lo que sucede en otros países, como Reino Unido o Estados Unidos, Atresplayer no ha tenido reparos en mostrar de forma natural y abierta el debate sobre la identidad de género o los 'trucos' utilizados por las reinas para experimentar con los límites del mismo. El ejemplo más llamativo fue el 'tuck' [así se llama al acto de ocultar los genitales masculinos hacia la parte trasera del cuerpo para simular que se tiene genitales femeninos] de Sagittaria en el runway de este domingo dedicado a La Veneno.

El programa ofreció varios planos del mismo y algunos jueces, como Paca La Piraña, se animaron incluso a hacer chistes ante las cámaras: "Nena, ¿qué te ha picado, una avispa?", dijo con humor la que fuera la mejor amiga de la vedette. Sin embargo, este momentazo, que Atresplayer ha mostrado de forma explícita, ha sido 'censurado' por WoW (World Of Wonder), la productora original de Drag Race en Estados Unidos.

La compañía americana ha pixelado las partes íntimas de Sagittaria, así como el momento en el que Pupi Poisson mostraba sus prótesis de pechos. La propia concursante ha bromeado con lo sucedido utilizando como meme una de las escenas más recordadas de Paquita Salas. "Seguimos las normas de la comunidad", han explicado desde WoW, aclarando que esta 'censura' solo la han llevado a cabo en redes sociales.

Category is Tribute to La Veneno ????



Serving their take on a timeless icon: @itsagittaria!#DragRaceEs https://t.co/eqYA2oUDig pic.twitter.com/pgwyW5UkiN