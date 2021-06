Toñi Moreno, en silla de ruedas tras sufrir un accidente: "Aquí me tenéis, con la pata tiesa"

Toñi Moreno ha dado un tremendo susto a sus seguidores justo el día de su cumpleaños. La presentadora ha subido una fotografía a redes sociales en la que aparece en silla de ruedas y con la pierna vendada, tras sufrir un accidente que le obligará a descansar durante unos días.

"Hoy caen 48 años y no sé como han pasado tan rápido !!!! Y aquí me tenéis , con la 'pata' tiesa después de un fallo de calculo con unas escaleras que no debían de estar ahí", dice con gracia la gaditana, que anuncia además que ya tiene fecha para recibir la vacuna contra el coronavirus.

Pese a la alarmante imagen, Viva la vida no corre peligro. Toñi Moreno, que será la encargada de sustituir a Emma García durante este verano en el programa de Telecinco, se recuperará pronto después de unos días de reposo.

"No tengo contrato con Mediaset, pero estoy en el banquillo para cuando Vasile me necesite", dijo hace unos meses a ECOTEUVE.ES. La presentadora siempre ha tenido buenas palabras para el grupo audiovisual. "Yo pertenezco a esta gran familia, como dice Paolo Vasile. No he dejado de colaborar con ellos y por supuesto estaré encantada de estar ahí para lo que necesiten de mí".

Toñi Moreno, de 'Viva la vida' a 'MYHYV'

Toñi Moreno fichó por Mediaset en 2017 para presentar Viva la vida. Un año después, la cadena la envió a MYHYV mientras que Emma García se hizo cargo de los fines de semana. En 2020, Mediaset anunció su relevo del programa de citas -ya cancelado- para dárselo a Jesús Vázquez.

Toñi Moreno también ha participado en los debates de los distintos realities de la casa. Además, tiene programa en Canal Sur y también ha pasado por Telemadrid.