Una soltera sorprende a todos en 'First Dates': "Tengo cinco hijos y una nieta con 40 años"

Lidia Torrent no pudo ocultar su sorpresa al saber la historia de Sandra, una camarera de 40 años que acudió a First Dates para encontrar su media naranja. La mujer empezó a contar su curriculum amoroso a la presentadora nada más recibirla en la barra.

Lea también: Telecinco adelanta al miércoles la gala de 'Supervivientes' para torpedear a 'Mask Singer'

"¿Cuál ha sido la relación más importante de tu vida?", quiso saber Lidia a lo que Sandra respondió: "El padre de mis hijos". Torrent, a continuación, preguntó que cuántos tenía y la soltera afirmó que "cinco".

Sandra, en 'First Dates': "Tengo cinco hijos y una nieta con 40 años"

"¿Perdona?", espetó la camarera del programa de Cuatro a lo que la invitada añadió que tiene "dos pequeños y tres grandes". Además, Sandra reveló que es abuela de una nieta de un año. "¡No fastidies!", soltó Torrent.

La participante afirmó que buscaba un "chico trabajador, humilde, que le guste los niños, que me cuide, que sea cariñoso y que me deje ser yo, porque soy una persona que me gusta disfrutar con mis amigos".

Lea también: El enfrentamiento "descarado y descarnado" entre Jorge Javier y Carlota Corredera: así lo describe Jesús Mariñas

Su cita fue Iván, un mecánico tornero que también tiene una hija: "Hace cinco años que me separé. Mientras tanto he estado dando bandazos, pero hasta ahora nada serio". Sin embargo, a Sandra no le gustó como pareja.