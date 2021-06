Kiko Matamoros habla de su problema médico en 'Sálvame' tras discutir con Carlota Corredera: "Fue un momento complicado"

Kiko Matamoros ha vivido una semana de lo más convulsa en Sálvame. Después de confesar que no ha visto un solo episodio de la docuserie en la que Rocío Carrasco ha denunciado los presuntos malos tratos que ha recibido por parte de Antonio David, el tertuliano ha protagonizado varios choques con Carlota Corredera por cuestionar el duro testimonio lanzado por la hija de Rocío Jurado.

El pasado viernes, la presentadora paró nuevamente los pies al colaborador después de que bromeara con el lema "no es no" tras insinuar que Anabel Pantoja debía viajar a Honduras y acostarse con su novio Omar para saciar la 'sequía sexual' que vive desde que entró en Supervivientes. La andaluza se mostró reticente, ya que no estaba dispuesta a hacer nada delante de las cámaras.

Lea también: Toñi Moreno vuelve a 'Viva la vida' para presentar el programa en sustitución de Emma García

"Hombre, no me digas, que está el pobre que no puede más", le reprochó el tertuliano. "Pero bueno, esto es cosa de dos, cariño", le dijo Carlota Corredera a Matamoros. "Yo lo hago en mi casa", insistió Pantoja. "Precisamente, porque es cosa de dos... ¡Estaría bueno!", trató de defenderse Matamoros mientras el resto de colaboradoras se llevaban las manos a la cabeza. "Si es que... ahora porque él tenga ganas va a tener ella que hacer algo aunque no le apetezca. Si es que...", se quejó la presentadora antes de que el colaborador gritara: "¡No es no!"

"Haz bromitas con tus cosas, si no te importa. Que juguemos a otro juego, yo a este no juego. Anabel, que hagas lo que te de la gana en la isla", zanjó enfadada Corredera al tiempo que Matamoros seguía rezongando mientras abandonaba el plató. Después de este percance, Kiko Matamoros nunca más regresó al programa y Carlota Corredera tuvo que explicar que su compañero tuvo que ser atendido por los médicos de Mediaset tras una fuerte subida de tensión.

Matamoros reaparece en Telecinco tras dar el susto en 'Sálvame'

Dos días después, Matamoros reapareció en Viva la vida, donde dio más detalles de lo sucedido: "No quiero pegar voces porque no vaya a ser que le pase algo a Kiko", dijo irónico José Antonio Avilés durante la tarde. "Te lo agradezco, no queremos que le pase nada. ¿Estás bien? Que nos diste un buen susto", se interesó Emma García.

Lea también: La confesión de Emma García en 'Viva la vida': "Me ha pasado factura"

"Estupendamente, yo me llevé un buen susto. Son cosas que pasan y ya está. Es la primera vez que me pasa. Fue algo emocional, una subida tensión emocional, según me han dicho los médicos. Fue un momento algo complicado, pero ya está. No tiene la culpa nadie, que quede clarísimo. En todo caso la culpa sería de mis reacciones", ha asegurado el colaborador, negando que esto tuviera nada que ver con la bronca que vivió con Corredera. "Es que es más sensible de lo que parece", dijo con humor Isabel Rábago.