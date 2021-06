"Esto es el coño de la Bernarda": Cristina Pardo se atreve a decir en La Sexta lo que todos piensan

Cristina Pardo no pudo ser más explícita a la hora de dar su opinión sobre las diferencias que existen entre el Gobierno y las comunidades autónomas al aplicar las restricciones por la pandemia de coronavirus. "Esto es el coño de la Bernarda", llegó a decir la presentadora.

"Está pasando una cosa bastante alucinante, que ya lo hemos visto durante la pandemia, que es el caos institucional, el caos entre administraciones", señaló Pardo primero en su programa de La Sexta.

"Porque unas veces el ministerio de Sanidad, con las comunidades autónomas, decide aprobar recomendaciones, y otras veces, de repente, dice 'no, esto es de obligado cumplimiento", continuó.

"Unas veces dice que no hay estado de alarma y que las comunidades autónomas se apañen, y otras veces dice 'no, no, que las comunidades autónomas hagan lo que diga yo".

Celia Villalobos: "A la pobre ministra se la han metido doblada"

El programa se hizo eco de la publicación en el BOE de las nuevas restricciones a la hostelería, el turismo y el ocio nocturno. Sin embargo, Euskadi ha anunciado que seguirá aplicando sus propias restricciones.

"Esto es de seguimiento imposible", subrayó Pardo mientras que Celia Villalobos aseguró que a "a la pobre ministra se la han metido doblada. Tienes un contrato temporal que a los cuatro años, como mucho, el presidente te sostiene o sino, a la puta calle. Hacen cosas que no tiene ningún sentido".