Javier Tebas, contra las cuerdas, justifica ante Gonzo su millonario sueldo en LaLiga: "Yo también estoy en crisis"

Gonzo se ha sumergido este domingo en el mundo del fútbol para analizar en Salvados el complicado momento que atraviesa el deporte tras la crisis del coronavirus. El presentador de La Sexta entrevistó, entre otros, a Javier Tebas, presidente de LaLiga, a quien puso en un aprieto en más de una ocasión por los desorbitados salarios que se han movido hasta ahora en la industria del balompié.

El periodista recordó al entrevistado que durante la pandemia muchos jugadores han decidido bajarse el sueldo: "¿Sigue pensando que los futbolistas cobran mucho?", le planteó. "Cobran lo que los clubes deciden que tienen que cobrar acorde con sus ingresos", respondió el dirigente, reafirmándose en su idea.

Lea también: Gonzo intercepta en plena calle al arzobispo de Oviedo en Salvados: ¿Dónde está ese dinero?

A pesar de ello, Tebas presumió de que los jugadores tuvieran estas estratosféricas remuneraciones: "Yo creo que me tendrían que dar una medalla en la casa Porche, Lamborghini o Ferrari, porque cada vez los compran más los jugadores de fútbol. ¡No me gusta!", dijo en tono jocoso.

"Creo que tenemos que replantearnos un poco la situación de lo que genera esta industria y como tenemos que repartir la riqueza, ¡ya está bien! Me parece bien que tengan buenos coches y buenas casas, pero llega un momento en que tenemos que plantearnos como repartir mejor estas riquezas", acabó defendiendo antes de recibir un zasca por parte de Gonzo.

Así justificó Javier Tebas su millonario salario en La Liga

El gallego sacó un recorte de prensa en el que Tebas aseguraba que "habría que reducir los salarios" en el fútbol debido a la crisis del covid-19. "Sin embargo, usted ha conseguido el mejor sueldo desde que es presidente de LaLiga: 3.5 millones de euros. ¿Está usted al margen de la crisis?", le preguntó el presentador, poniendo en un aprieto al presidente de La Liga.

Lea también: El polémico detalle de Ayuso en plena grabación de Salvados que Gonzo ha criticado tras su entrevista

"No, yo también estoy en la crisis. Lo que pasa que esta moda de bajarse sueldos, sobre todo los CEO de compañías, me gustaría saber cuánto tiempo se lo han bajado. Por otro lado, ¿usted sabe lo que yo hago con mi sueldo? A lo mejor es mucho mejor lo que hago que bajarme el sueldo", añadió aludiendo a una posible labor social. "Es una pregunta un poco demagógica. Si gano esto será porque lo han decidido, yo no lo he pedido", se ha justificado.

"Si yo me hubiese tenido que bajar el sueldo para mantener la viabilidad de LaLiga, de la institución, pues me lo hubiese bajado, pero prefiero mantener las cosas y luego con ese sueldo hacer lo que cada uno considere para la sociedad", argumentó. Durante la emisión de la entrevista, Gonzo no dudó en ironizar con la contradicción de Javier Tebas con un mensaje publicado en su cuenta personal de Twitter. "Parece que predicar con el ejemplo es poco futbolero".

Parece que predicar con el ejemplo es poco futbolero.#SalvadosFútbol https://t.co/M1rxEi86HS — Fer González Gonzo (@FerGonzo) June 6, 2021