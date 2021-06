La confesión de Emma García en 'Viva la vida': "Me ha pasado factura"

Terelu Campos sorprendió hace unos días escribiendo unas palabras dirigidas a Emma García, la presentadora de Viva la vida, el programa donde ambas coinciden. Campos destacó la profesionalidad y el buen trato que le había dado la periodista vasca, a pesar de los comentarios de pasillo que se solían escuchar sobre su forma de ser.

Terelu y Emma comentaron esta situación este fin de semana y García reconoció que su imagen distante a veces le había pasado factura y ha jugado en su contra.

"Soy muy introvertida. Quizás eso ha creado una imagen fría y distante de mí que no se corresponde con la realidad. Cuando no me conoces hay una distancia que a mí me gusta romper poco a poco", explicó ante sus compañeros.

Emma García: "No soy nada hipócrita"

"No soy nada hipócrita y me ha pasado factura a lo largo de los años, pero prefiero ser yo misma. Yo llegué a Viva la Vida diciendo voy a mostrar mis emociones cuando lo tenga que hacer. Estoy feliz", aseguró.