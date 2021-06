Beatriz Montañez: "Por mucho dinero que ganara en televisión, prefiero la vida austera"

La periodista y escritora Beatriz Montañez pausa el retiro en el que lleva cinco años, conectada con la naturaleza y alejada de las cámaras, para presentar su libro 'Niadela', un ensayo que le ha servido de "diario paralelo" en el que contar sus vivencias. "Por mucho dinero que ganara en televisión, prefiero la vida austera", ha asegurado.

La guionista manchega ha presentado este domingo en la Feria del Libro de Valladolid su obra, un ensayo para amantes de la naturaleza en el que cuenta entre otras cosas sus vivencias después de abandonar la televisión y comenzar a vivir en una casa de pastores.

"No hay dinero en el mundo que te pueda comprar la paz. Por mucho dinero que ganara en televisión, por mucho futuro que me esperara, prefiero la vida austera que llevo. Cien mil veces lo volvería a hacer antes que vida que llevaba", ha confesado en rueda de prensa.

No existe una sola razón para este cambio, pues sentía "varias cosas que no estaban funcionando", en especial lo que le hacía perder el control frente a lo que quería hacer y en lo que se quería convertir.

La vida austera de Beatriz Montañez, alejada de la televisión

Tras mudarse a una casa de pastores y "pasar de tener mucho dinero a controlar los gastos de manera muy austera y reducida", observó que "los pequeños lujos hacen mucho más feliz que todo lo que podía comprar con un dineral antes".

Reconoce en el silencio "una de las necesidades básicas", y en este sentido alaba lo que se puede conseguir en un entorno natural, del que se considera una "adicta".

En 'Niadela' le ha servido la meditación para ver todo lo que le rodeaba "de manera diferente" y plasmarlo en el papel de manera "pasional", imitando la palpitación de un corazón e imaginando la musicalidad de las frases, ha reconocido.

Ha advertido a los lectores que el libro es un ensayo y no tiene nada que ver con una novela, y que está destinado a los amantes de la naturaleza; ha pedido que se lea despacio, pues "demanda un lector que tenga un flujo continuo de imaginación".

"La felicidad está sobrevalorada. Se trata de disfrutar lo que estás haciendo"

Cree que 'Niadela' tiene mejor aceptación en gente mayor de 50 años por "el efecto pausado de la vida", una pausa que también ha estado presente en la escritura del ensayo, que ha durado dos años: "Puedo tardar en escribir un párrafo de cuatro o cinco frases una o dos horas. Quería que cada palabra estuviera llena de significado", ha explicado.

"No veo muy realista volver a lo anterior, de verdad. En televisión pensaba en una vida alternativa y ahora no se me pasa por la cabeza. Estoy satisfecha, disfrutando. La felicidad está sobrevalorada. Se trata de disfrutar lo que estás haciendo", ha sentenciado.