César Carballo ve "raro" que ahora se imponga el semáforo Covid y lanza una seria advertencia

La Sexta Noche analizó este sábado la situación de la pandemia con algunos expertos, como el doctor César Carballo, que lanzó una crítica sobre las decisiones que se estaban tomando y las que no acaban de llegar para terminar de controlar la situación.

"Nos tenemos que preparar para el escenario que viene. Parafraseando una película, nuestros dirigentes no se ponen de acuerdo ni en el color de la mierda", espetó Carballo ante Iñaki López. "Nosotros en agosto, cuando sacamos una estrategia integral, dijimos que las decisiones epidemiológicas se tenían que basar en indicadores, y dimos un listado. Basándonos en esto, tres niveles de alerta", explicó, a raíz de los criterios que ahora Sanidad trata de imponer a las Comunidades Autónomas.

"El semáforo salió en noviembre y ninguna comunidad autónoma ha cumplido. Establecer el semáforo ahora, cuando Madrid tenía 700 hace unos meses, pues suena raro. Ese es el problema que nos está pasando desde el principio: decisiones políticas no basadas en evidencias científicas, que es lo que está faltando", criticó Carballo.

Carballo: "Hay algo que se nos está escapando"

Asimismo, el médico de urgencias del Ramón y Cajal advirtió de lo que está pasando en otros países donde la vacunación va más avanzada que en España, donde se acaban de alcanzar los 10 millones.

"Nos están diciendo nuestros colegas en Reino Unido que con la vacunación sola puede que no sea suficiente. Se están poniendo todas las manzanas en el cesto de la vacunación y vamos muy bien, el país va muy bien y progresa adecuadamente, pero no conseguimos bajar de 120-118, ¿Por qué? Es porque hay algo que se nos está escapando, ya que la transmisión en jóvenes está siendo brutal. Necesitamos ir a cosas que funcionan y que no tenemos como el rastreo o la liberalización de los test", lamentó.