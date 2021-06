El calvario de Isabel Rábago tras denunciar las amenazas que recibió: "Pasas miedo"

Isabel Rábago cierra uno de los capítulos más complicados de su vida después de que la justicia se haya pronunciado sobre una denuncia que presentó contra un individuo por amenazas.

Todo comenzó hace un año, cuando una persona acusó a José Antonio Avilés de haberle estafado. Se puso en contacto con Rábago para hacerle partícipe de su denuncia pero ella tenía algunas dudas y decidió obviarlo. A partir de ahí, comenzaron una serie de amenazas por las redes sociales que Rábago denunció. Ha sido condenando a dos meses de multa a razón de cinco euros diarios además de una indemnización de 300 euros por el perjuicio sufrido.

Lea también: "Me quiero ir a casa": David Cantero e Isabel Jiménez se salen del guion en 'Informativos Telecinco'

"Este personaje está en prisión desde hace varios meses y eso me puso más nerviosa porque si la gente supiera por lo que está en prisión él escribió al juez porque quería estar presente conmigo en la sala pero le dijeron que no. Yo le conté al juez cómo me sentí y cómo ha cambiado mi vida en estos meses", relató Rábago este sábado en Viva la vida. "Pasas miedo y yo denuncié a una persona que tenía que ser denunciada".

"Lo que es delito en la calle es delito en las redes"

"Hay una frase que me revolvió. Dijo: '¿cómo le voy a hacer algo si no sé dónde vive?'. Y yo le dije al juez, '¿y si llega a saber dónde vivo?", explicó Rábago, que animó a denunciar. "Hay que denunciar, nunca se sabe quién está detrás, lo que es delito en la calle es delito en las redes".