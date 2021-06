María Patiño y Alexia Rivas, cruce de reproches y un perdón en su primer cara a cara: "Me excedí"

Alexia Rivas y María Patiño se vieron las caras en el plató de Deluxe después de la entrevista que la primera había concedido esta semana a una revista del corazón y en la que hablaba de la presentadora de Socialité, programa en el que ella colaboró hasta que lo abandonó tras el caso 'Merlos Place'.

Una y otra pusieron sobre la mesa lo que pensaban de la situación. "Yo, desde el principio, noté que no tenías buena sintonía conmigo. Percibía que eras borde conmigo y yo quería acercarme y algunos compañeros sentían que yo no te caía bien", dijo Alexia, algo que Patiño negó, incluso explicó que en alguna ocasión había salido en su defensa.

"Te has convertido en víctima de todo, mía, de Merlos, del programa, de tus parejas... y al final, cuando una persona se convierte en víctima constantemente lo que hace es no reconocer no hacer autocrítica, y eso es lo que pienso de ti", explicó Patiño.

Patiño: "Me excedí en una interpretación equivocada"

La presentadora de Socialité sí pidió perdón por algo. "Di a entender que tenías trastornos de alimentación", expuso. "Me excedí en una interpretación equivocada". Ese comentario fue bien recibido por Alexia, ya que es un tema que había dolido a su familia. "Te doy las gracias, porque esas disculpas las necesitaba, más que por mí, por mi familia".