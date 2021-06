Kiko Matamoros, atendido por los médicos de 'Sálvame': abandona el programa tras su bronca con Carlota Corredera

Kiko Matamoros ha sido uno de los protagonistas de la tarde de este viernes en Sálvame. El tertuliano ha protagonizado una dura bronca con Carlota Corredera después de lanzar una broma con el "no es no", principal mensaje del feminismo contra las agresiones sexuales por violencia machista.

"Kiko, te voy a pedir una cosa con todo el cariño", aseguró entonces Corredera mientras se ponía en pie. "¡Oye, que yo no vengo aquí a hacer de 'sparring'! Que cada vez que abro la boca me pegan un bofeton", se quejó a dirección Matamoros mientras abandonaba el plató.

"No, la que no viene a hacer de sparring soy yo. Haz bromitas con tus cosas, si no te importa. Que juguemos a otro juego, yo a este no juego. Anabel, que hagas lo que te de la gana en la isla", zanjó Corredera al tiempo que Matamoros seguía rezongando mientras salía del estudio de Mediaset.

Kiko Matamoros, atendido por los médicos de 'Sálvame'

Minutos después, los espectadores se dieron cuenta de que Kiko Matamoros no había regresado al plató de Telecinco, por lo que Carlota Corredera de vio obligada a explicar qué había pasado. A la vuelta de una publicidad, la gallega se dirigió a la audiencia para aclarar lo sucedido con el colaborador.

"Matamoros ha tenido una subida de tensión, han venido los servicios médicos a atenderle, han visto que no le bajaba, ha estado descansando fuera y, bueno, está bien. Me acaba de escribir para decirme que se iba para casa. Desde luego, lo primero es que se recupere lo antes posibles. Yo puedo tener todas las diferencias del mundo con él, y otros compañeros, pero la salud es lo primero y ojalá te recuperes pronto para seguir peleándote conmigo en plató", anunció Corredera.