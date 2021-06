Carlota Corredera abronca a Kiko Matamoros tras una broma con el "no es no": "¡Yo a esto no juego!"

Carlota Corredera y Kiko Matamoros han vivido una semana de lo más convulsa en Sálvame después de que, el pasado viernes, la presentadora reprochara al tertuliano opinar sobre la docuserie de Rocío Carrasco sin haber visto, tal y como él mismo reconoció, un solo episodio de la misma.

Durante los últimos días, la gallega y el colaborador han chocado en Telecinco por las pullas que este ha lanzado a la hija de Rocío Jurado después de dos meses en los que esta ha ido desgranando el presunto maltrato psicológico que ha sufrido por parte de Antonio David Flores.

Lea también: Carlota Corredera, de rodillas, estalla otra vez con Kiko Matamoros por Rocío Carrasco: "¿Qué quieres de ella?"

En concreto, Matamoros se niega a entender que Carrasco no quiera saber nada (de momento) de su hija después de haber sufrido, según la sentencia judicial, tres años de malos tratos continuados que culminaron en una paliza de la hija a la madre hasta dejarla inconsciente en julio de 2012. En ese instante, la justicia condenó a Rocío Flores a 60 horas de trabajos en beneficio para la comunidad (que esta sustituyó por seis meses de libertad vigilada) y la desheredó de forma automática.

Matamoros bromea con el "no es no" y Carlota Corredera se harta

Este viernes, Corredera y Matamoros han vuelto a chocar en el plató de Sálvame. Todo sucedió después de que el programa repasara unas imágenes en las que Omar Sánchez, novio de Anabel Pantoja, confesara morirse de ganas de tener un bebé con la andaluza. Y mientras se especulaba con la posibilidad de que la sobrina de la tonadillera viajara a Honduras para visitar a su pareja, Matamoros lanzó una pregunta a su compañera.

Lea también: El motivo por el que Rocío Carrasco nunca denunció a Kiko Hernández: "Tienes ángeles de la guarda"

"¿Tú crees que, si vas, Omar estará a la altura de las circunstancias o crees que le retraerá mucho el tema de las cámaras y demás?", le planteó Kiko. "Yo, si voy, no voy a hacer nada. Lo tengo clarísimo", dijo Pantoja, haciendo hincapié en el pudor que le da tener relaciones sexuales delante de las cámaras de televisión. "Hombre, no me digas, que está el pobre que no puede más", le reprochó el tertuliano.

"Pero bueno, esto es cosa de dos cariño", le dijo Carlota Corredera a Matamoros. "Yo lo hago en mi casa", insistió Pantoja. "Precisamente, porque es cosa de dos... ¡Estaría bueno!", trató de defenderse Matamoros mientras el resto de colaboradoras se llevaban las manos a la cabeza. "Si es que... ahora porque él tenga ganas va a tener ella que hacer algo aunque no le apetezca. Si es que...", se quejó la presentadora antes de que el colaborador gritara: "¡No es no!"

"A Geles [Hornedo] que vas", le dijo enseguida Víctor Sandoval. "Kiko, te voy a pedir una cosa con todo el cariño", aseguró entonces Corredera mientras se ponía en pie. "¡Oye, que yo no vengo aquí a hacer de 'sparring'! Que cada vez que abro la boca me pegan un bofeton", se quejó a dirección Matamoros mientras abandonaba el plató. "No, la que no viene a hacer de sparring soy yo. Haz bromitas con tus cosas, si no te importa. Que juguemos a otro juego, yo a este no juego. Anabel, que hagas lo que te de la gana en la isla", zanjó Corredera al tiempo que Matamoros seguía rezongando.