La confesión sexual de Anabel Pantoja que dejó en shock a Jorge Javier: "¿Y no te has masturbado?"

Supervivientes 2021 emitió en la gala de este jueves unas imágenes en las que Omar Sánchez confesaba echar mucho de menos a su novia, Anabel Pantoja. El canario ha asegurado que no quiere esperar mucho más para tener un hijo con la sobrina de Isabel Pantoja.

"Voy a llegar allí y le voy a decir 'No me quiero separar nunca de ti'. Ya lo tengo todo. No necesito nada más. Que termine el concurso y disfrutar de nuestra vida, que es lo más importante", se sinceró Omar sobre su prometida ante todos sus compañeros. "¿No te imaginas un pequeño Omar ahí?", le preguntó Melyssa.

"Claro, cogiendo la tabla de surf. Tengo muchas ganas ya y a la vuelta nos pondremos manos a la obra. A la vuelta prepárate Anabel porque viene un mini Omar o una mini Anabel. ¡Exclusiva!", dijo mirando a cámara con una sonrisa. En plató, a Anabel Pantoja se le saltaron las lágrimas tras ver las declaraciones de su novio. "Esas cosas nunca me las dice pero ahora sí y desde allí... Y le tengo tan lejos", aaseguró.

La confesión sexual de Anabel Pantoja en Supervivientes

A pesar de su emoción, Pantoja rebajó las expectativas de todo el mundo al asegurar que no quiere ser madre todavía: "Pero que yo ahora no voy a tener niños. Ahora nos pondremos a practicar pero tenerlos no. Tengo que hacer muchas cosas, tengo cosas de trabajo y ahora mi vida está entre Canarias y Madrid", aseguró la sobrina de la tonadillera, que actualmente tiene 34 años.

Finalmente, tras decir que Omar ha sido su "salvación", Jorge Javier Vázquez preguntó a la tertuliana cómo es el sexo con su chico. Fue entonces cuando la andaluza sorprendió con una inesperada revelación: "A ver... los domingos no. Porque los domingos me ponía a ver mis debates y mis cosas. Omar además se acuesta temprano. Sí que es verdad que él es más ardiente que yo. ¡Él! Ahora a ver cómo viene...", advirtió.

"¿Tú eres ardiente?", insistió el presentador. "¿Que si yo soy ardiente? Yo llevo dos meses sola", dejó caer Anabel, que aseguró no haber realizado ninguna práctica sexual desde que su chico se marchó a Honduras. "Yo no tengo nada de esas cosas (juguetes eróticos) Yo no he hecho nada. Estoy intacta ahora mismo. Yo ya cuando él venga. Pero es verdad que me vienen calenturas", prometió la joven mientras Jorge se llevaba las manos a la cabeza. "¿Y no te has masturbado?", el preguntó. "No, estoy intacta. Pero tengo sueños eróticos. Con mucha gente y mezclando porque la mente es libre", terminó asegurando Pantoja.