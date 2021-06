Ayuso, Bertín y la reaparición de Miguel Ángel Rodríguez ante las cámaras: así será la entrevista en Telecinco

Bertín Osborne regresa a Telecinco con una edición especial de Mi casa es la tuya dedicada a Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, que el pasado 4 de mayo revalidó su cargo y rozó la mayoría absoluta.

El presentador charlará con la política del PP sobre su trayectoria y tendrá un invitado muy destacado. Miguel Ángel Rodríguez, jefe de Gabinete de Ayuso, que durante los últimos meses ha trabajado en la sombra, elaborando la estrategia de la 'lideresa'.

Rodríguez, exportavoz del Gobierno con Aznar, no ha dado entrevistas recientemente. De hecho, su figura apareció de refilón en el programa Salvados dedicado a Ayuso, pero no hablaron con él. Por eso es relevante su presencia en el programa Mi casa es la tuya. No solo aparecerá ante las cámaras, sino que se sentará a comer con Ayuso y Bertín y responderá a algunas preguntas del presentador.

Miguel Ángel Rodríguez: "Lo más injusto que han dicho de ella es que era tonta"

"¿Qué crees tú que es lo más injusto que han dicho de ella?", le pregunta Bertín. "Que era tonta", responde Rodríguez durante la charla que mantienen después de disfrutar de una comida al aire libre en un jardín.

"Te han cuestionado todo", indica Bertín a Ayuso en otro momento de la charla. "Cuando las cosas estaban peor y me atacaban, mi madre me llevaba a dar una vuelta por la calle y la gente se me acercaba a decirme que me quería", cuenta Ayuso, que también hablará de Pablo Iglesias o de sus aspiraciones políticas más allá de Madrid. "¿Te ves de presidenta del Gobierno?", pregunta el presentador.

Ayuso, a Bertín: "Soy tabernaria. ¿Que tienes un mal día? Pues una cervecita"

Sobre las cosas cotidianas, Bertín se interesará por su vida en el día a día. "¿Eres mucho de terrazas?". "Mucho. Soy tabernaria. ¿Que tienes un mal día? Pues una cervecita. ¿Que tienes buen día? Pues para celebrarlo, dice la presidenta madrileña, que reconoce que no cocina "pero tampoco tiro de tupper". "Hay una opción intermedia que es ir al bar de abajo", dice.

Por otra parte, Bertín preguntará a Ayuso por las fotos que una revista del corazón publicó recientemente y en las que aparecía besando a su nueva pareja.