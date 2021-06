"Esto no me lo esperaba": la pillada de Errejón a 'Todo es mentira' por una broma lanzada cuando creían que no lo escuchaba

Risto Mejide conectó este jueves en directo con Íñigo Errejón. El líder de Más Madrid entró a través de videollamada en Todo es mentira para hablar de uno de los problemas sociales que el político ha logrado poner en la opinión pública: el de la salud mental.

El presentador de Cuatro dio paso a Errejón después de recordar que se han cuadriplicado los trastornos mentales en niños y jóvenes. También destacaron que el diputado ha sido el responsable de presentar una petición en el Congreso para que se desarrolle un plan nacional de salud mental.

La pillada de Errejón a Miguel Lago cuando creía que no lo escuchaba

Nada más arrancar la entrevista, Antonio Castelo decidió gastar una broma a Íñigo Errejón al ver el plano que eligió para realizar la entrevista, ya que le recordaba a una guardería. El político apareció sentado con una librería de fondo, lo que hacía parecer que se encontraba en un colegio. De este modo, los chistes sobre su jovial físico no tardaron en aparecer.

La cosa no quedó ahí y al término de su intervención, Miguel Lago creía que la entrevista ya había terminado y, pensando que Errejón ya no lo estaba escuchando, soltó un último chiste. "Ahora a disfrutar de pretecnología que es lo que tiene a las 17.15 horas", afirmó ante las risas de sus compañeros.

Risto Mejide le recriminó entonces que no hiciera esos chistes cuando lo tuviera delante, sino que esperaba a hacerlos por la espalda. Sin embargo, ninguno de ellos contaba con que Errejón seguía conectado y decidió responderles demostrando su gran sentido del humor. "Esta no me la sabía, no me la esperaba", señaló riendo el político.