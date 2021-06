Alaska reitera su apoyo a Miguel Bosé y Victoria Abril: "No defiendo lo que han dicho, sino que digan lo que quieran"

Pablo Motos recibió este jueves la visita de Alaska. La cantante ha asistido a El Hormiguero para promocionar el nuevo trabajo discográfico de Fangoria, que se llamará Existencialismo Pop y que sale a la venta este viernes 4 de junio.

El presentador y la artista, que cumple la próxima semana 58 años, hablaron de su nuevo trabajo y de los conciertos que dará durante este verano junto a Nacho Canut, su compañero de grupo. La mexicana se mostró ilusionada de volver a los escenarios tras el grave parón que se produjo durante más de un año por la pandemia del coronavirus.

Sobre su nuevo proyecto, Alaska ha explicado que es un EP de cinco canciones, ya que, a partir de ahora, solo van a lanzar trabajos en este formato: "Va a ser todo Eps hasta que nos cansemos de hacer EPs y decidamos que queremos volver a hacer un disco de doce o quince canciones, que de momento no es el caso", ha asegurado.

"Es que esto ya nos ha pasado. Yo recuerdo que los primeros discos de Fangoria fueron EPs, el primer disco de Kaka de Luxe fue un EP, los primeros trabajos de Los Pegamoides fueron EPs. Se ve que tenemos tendencia en momentos determinados a recurrir al EP", ha señalado.

Alaska aclara su defensa a Miguel Bosé y Victoria Abril

Durante la entrevista, Pablo Motos preguntó a Alaska por una de las grandes polémicas que ha protagonizado a lo largo de los últimos meses después de salir en defensa de Miguel Bosé y Victoria Abril. El cantante y la actriz son dos de los artistas de renombre que se han destapado como negacionistas del coronavirus, lanzando al aire todo tipo de teorías conspirativas sobre la pandemia.

Alaska ha lamentado que por defender la libertad de expresión de sus amigos se la haya tachado de negacionista, ya que no lo es: "Yo no defiendo lo que Miguel Bosé y Victoria Abril han dicho, defiendo que digan lo que consideren. Luego cada uno pensaremos lo que pensemos de ellos, pero esto no es un juicio popular", ha argumentado.

"Si no estás de acuerdo y además te parece una barbaridad lo que han dicho, me parece muy bien, pero entonces nadie hubiera dicho nada, porque lo que hoy no es una barbaridad lo fue en su día. Incluso lo que es una barbaridad y lo será siempre, no importa. Esto te retrae y hace que no opines de nada, porque si por solo decir que digan lo que quieran te conviertes en una negacionista, dices, '¡ya está bien!'. Eso hace que el día que vas con la mascarilla por la calle venga una persona y te diga: '¡Traidora!'. Y esto es lo que está pasando", ha concluido antes de pasar a otro tema.