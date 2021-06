Tamara Falcó, en 'El Hormiguero': "Estoy muy contenta de ser de derechas"

Tamara Falcó regresó a El Hormiguero después de dos semanas ausente y participó en la tertulia de actualidad que comparte con Juan del Val, Nuria Roca y Cristina Pardo, donde se volvieron a tocar temas de contenido político, como la nueva factura de la luz.

"Este Gobierno ha perdido la referencia de lo que es ser de izquierdas, que es la igualdad de oportunidades y la lucha de clases, donde hay muchas cosas por hacer", criticó Juan del Val, que cree que el Ejecutivo está centrado en "eslóganes" con menos importancia.

Lea también: Juan del Val explica por qué dejó de votar a Podemos y lanza una demoledora crítica a Pablo Iglesias

"Están en cosas de ecologías baratas, recomendar no consumir refrescos con azúcar, hablan de 2050... mientras las colas del hambre están hasta arriba. Es un Gobierno de eslóganes. Y eso no es ser de izquierdas. La izquierda debería replantearse qué es ser de izquierdas", apuntó el colaborador ante la atenta mirada de Tamara Falcó, que se quedó pensativa.

"Me he quedado tocada porque, según lo que has dicho, ser de izquierdas es todo lo bueno. ¿Qué es ser de derechas?", planteó Falcó a su compañero.

"La izquierda se está olvidando de luchar por la gente que tiene menos con eslóganes baratos, cosas que tienen menos importancia. Por eso digo que este Gobierno no es de izquierdas", insistió Juan del Val.

Lea también: Damián Mollá, Barrancas en 'El hormiguero': su negocio con Marron, sus abuelos y lo que piensa del final del programa

Tamara Falcó: "Estoy muy contenta de ser de derechas"

En ese momento, Tamara lanzó un alegato a favor de Ayuso y Almeida porque, explicó, ellos también se han encargado de los que menos tienen, aunque sean de derechas. "Yo pienso en los líderes que tenemos en Madrid y lo que han hecho por la gente menos favorecida, y yo estoy muy contenta de ser de derechas".