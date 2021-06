El comentario de Kiko Matamoros sobre Rocío Carrasco que hizo arrodillarse desesperada a Carlota Corredera: "¿Qué quieres de ella?"

Carlota Corredera y Kiko Matamoros han vivido este jueves un nuevo enfrentamiento en Sálvame a raíz de un comentario que el tertuliano soltó sobre Rocío Carrasco. El colaborador, que ha reconocido no haber visto prácticamente ningún episodio de su docuserie en Telecinco, ha vuelto a mostrarse muy crítico con la hija de Rocío Jurado.

Todo se desencadenó después de ver un vídeo de Rocío Flores de este jueves en el que la hija de Antonio David permanecía impertérrita ante el duro relato que ha ido desgranando Carrasco a lo largo de los últimos dos meses. Algunos colaboradores, como Chelo García Cortés, afirmaron no entender cómo la joven no siente ningún tipo de empatía hacia su madre.

Lea también: Sonsoles Ónega se 'atreve' con una crítica a Rocío Carrasco: "¿Por qué vuelves al cementerio con una cámara encendida?"

"Mientras siga bajo el dominio de su padre, y ella no reconozca lo que ha pasado, aquí no va haber ningún acuerdo", lamentó la periodista, que asegura que Rocío Flores "es víctima de Antonio David", pero que ahora es "verdugo de su madre". En ese momento, Kiko Matamoros puso la puntilla añadiendo que es "una víctima por todas las partes", incluida la de Rocío Carrasco. "A mí lo de la madre ayer me pareció durísimo", criticó el colaborador.

Carlota Corredera saltó entonces a preguntarle si no le parecía "durísimo" que "después de contar lo que ha contado Rocío Carrasco, su hija no haya mostrado ni la más mínima muestra de empatía hacia su madre". "Tiene que ser duro para la madre, pero tampoco en su discurso no he visto intención de acercase a su hija", insistió Matamoros, que volvió a encontrarse enfrente a la presentadora.

"Intentemos cambiar el prisma por un momento. El 27 de julio de 2012 sabemos lo que ocurrió [la paliza de Rocío Flores a su madre] y se produce una ruptura de la madre con la hija. Su hija no la llamó ni cuando se intentó suicidar, ni cuando estaba mal, ni cuando se encontraba mejor, ni cuando se casó y perdió a su hijo, que tenía que haber sido devuelto por su padre para ese día y no lo hizo", empezó recopilando la gallega.

Carlota Corredera sale en defensa de Rocío Carrasco ante un nuevo ataque de Kiko Matamoros

"Ella empieza a contar su historia, mienten sobre ella, tanto Antonio David como ella. Tú puedes estar manipulada por tu padre desde pequeñita, pero si luego mientes a Jorge Javier al decirle que has llamado a tu madre y que tu madre te ha contestado 'Hasta luego, Mari Carmen', y eso es una mentira... ¿Ahí eres víctima o verdugo? Me parece muy fuerte que estemos que aquí no se vea ningún acercamiento por parte de Rocío Carrasco cuando ella dijo que no estaba preparada para hacerlo. ¿Qué intención tiene Rocío Flores? Hombre, por favor", le rebatió la presentadora.

Kiko Matamoros aseguró que sabía en todo momento que Rocío Flores no iba a cambiar su "concepción del conflicto" a pesar de ver el testimonio de su madre. "La va a negar. Y asumir que es verdad eso, el retrato tan difícil que se ha hecho de ella, psicológicamente es complicado. Es muy cabrón que salgas en televisión y que sepa toda España que has apaleado a tu madre", opinó el colaborador. "Es la realidad", le señaló Kiko Jiménez.

Lea también: Diego Arrabal señala a Carlota Corredera por su papel en el caso Rocío Carrasco: "Puede pasarle factura profesional"

Kiko Hernández recordó entonces que la recomendación médica que se le ha hecho a Rocío Carrasco por parte de especialistas es que no se acerque a su hija, ya que esta no ha mostrado arrepentimiento o el mínimo síntoma de intentar ponerse en su lugar. "Kiko, ¿sabes lo que me cuesta entender? Que seamos tan implacables con la madre y tan empáticos con la hija. No me entra en la cabeza", se quejó Corredera. "Por la ley del menor, que es mucho más empática con un menor que con un mayor de edad", ha señalado Matamoros sobre Rocío Flores, que actualmente tiene 25 años.

"Estás analizando la actitud de la madre como si lo que hubiese pasado es una discusión entre adolescentes. Te lo pregunto de corazón: ¿Entiendes que Rocío Carrasco tenga miedo de su hija? ¿Entiendes como persona que Rocío Carrasco tenga miedo y que le tiemble todo cuando escucha ve en el teléfono que sale el nombre de su hija? ¿Puedes entender que Rocío Carrasco, cuando trabajaba en hable con ellas, del miedo que tenía de encontrarse a Antonio David por los pasillos le clavase las uñas a sus compañeros? Si puedes entender eso, ¿cómo puedes afearle a Rocío que no pueda acercarse a su hija?", preguntaba indignada la gallega.

Carlota Corredera se arrodilla desesperada en 'Sálvame' ante Kiko Matamoros

Finalmente, Carlota Corredera, desesperada ante su compañero, se puso en pie para lanzar unas últimas preguntas: "¿Qué tiene que hacer Rocío Carrasco ante una hija que está públicamente sin lanzarle ni un solo cable, ni un mensaje, ni un solo guiño? ¿Ponerse de rodillas?", empezó diciendo la presentadora mientras se arrodillaba en el suelo del plató. "¿Se tiene que poner de rodillas y que la sigamos flagelando?", se preguntó. "¿Pero quién ha dicho eso?", replicó indignado Matamoros.

Lea también: Rosa Benito 'vuelve' a 'Sálvame': Josep Ferré la lía de nuevo con una desternillante imitación

"Entonces, ¿qué quieres de ella? ¿Qué quieres de ella?", le preguntaba agotada. "Yo no quiero nada", se defendió él. "Qué tipo de cercanía va a tener, por Dios. ¿Por qué no se la exiges a Rocío Flores?", le pidió a su compañero. "Pues por lo mismo que la madre, están las dos en un proceso. Yo a Rocío Flores la he visto públicamente lanzar mensajes para tener un acercamiento hacia su madre desde Supervivientes", defendió el tertuliano.

"¿Y qué ha dicho al madre? Kiko, si no ves los documentales, después no puedes hablar. La madre ha dicho es que no se puede creer las lágrimas de su hija en Supervivientes porque si no se preocupó por ella cuando se intentó suicidar, ¿cómo se va a preocupar por ella por la pandemia. Hombre por favor", exclamó la periodista.

Entidades Kiko Matamoros Hernández Colaborador Colaborador Carlota Corredera Lauguer Presentadora de televisión Presentadora de televisión