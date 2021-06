Toñi Moreno vuelve a 'Viva la vida' para presentar el programa en sustitución de Emma García

Toñi Moreno volverá a Mediaset este verano para hacerse cargo del que fuera su programa. La periodista conducirá Viva la vida durante las vacaciones estivales de Emma García, que comenzarán próximamente.

El regreso de Toñi Moreno, adelantado por Semana, se produce un año después de que desempeñase la misma labor durante julio y agosto de 2020. Desde entonces, no ha vuelto a hacerse cargo de ningún programa en Mediaset, aunque regresó en Navidad para participar en La última cena como concursante.

"No tengo contrato con Mediaset, pero estoy en el banquillo para cuando Vasile me necesite", dijo hace unos meses a ECOTEUVE.ES. La presentadora siempre ha tenido buenas palabras para el grupo audiovisual. "Yo pertenezco a esta gran familia, como dice Paolo Vasile. No he dejado de colaborar con ellos y por supuesto estaré encantada de estar ahí para lo que necesiten de mí".

Toñi Moreno, de 'Viva la vida' a 'MYHYV'

Toñi Moreno fichó por Mediaset en 2017 para presentar Viva la vida. Un año después, la cadena la envió a MYHYV mientras que Emma García se hizo cargo de los fines de semana. En 2020, Mediaset anunció su relevo del programa de citas -ya cancelado- para dárselo a Jesús Vázquez.

Toñi Moreno también ha participado en los debates de los distintos realities de la casa. Además, tiene programa en Canal Sur y también ha pasado por Telemadrid.