Diego Arrabal señala a Carlota Corredera por su papel en el caso Rocío Carrasco: "Puede pasarle factura profesional"

Diego Arrabal sorprendió hace unos días a todos al anunciar su abrupta salida de Viva la vida, programa de los fines de semana en Telecinco presentado por Emma García. El paparazzi ha desmentido que se trate de un despido y avanza que muy pronto "anunciará su nuevo proyecto ligado al audiovisual".

Tras explicar los motivos de su determinante decisión, Arrabal es preguntado por el caso Rocío Carrasco y la docuserie en la que ha denunciado los presuntos malos tratos (físicos y psicólogicos) que recibió de manos de Antonio David Flores a lo largo de los últimos 20 años. El periodista niega que "se esté imponiendo en la cadena" un discurso concreto respecto a este tema, pero no tiene reparos a la hora de señalar al espacio estrella de La Fábrica de la Tele.

"Hay que decir de manera muy clara y en voz alta es que en Sálvame no se puede decir lo que uno quiere", se queja el polemista, que considera que "se están equivocando" con la forma de abordar la docuserie de Rocío Carrasco. "A mí nunca me han prohibido lo que quería decir. ¿Dónde estoy ahora? ¿A que no estoy en Sálvame?", deja caer Arrabal en unas insinuaciones sobre su marcha del programa diario de Telecinco.

Diego Arrabal señala a Carlota Corredera

Es entonces cuando Arrabal cuestiona el papel que ha jugado Carlota Corredera como presentadora de la docuserie: "Se le está haciendo un flaco favor a Rocío Carrasco y, al final, lo está ensuciando todo", opina el fotógrafo, que cree que esto "puede pasarle factura profesional" a la gallega. "Un programa tiene una gran responsabilidad con millones de audiencia y no puede ser que todo el mundo se haya equivocado menos ella. Creo que algo de autocrítica debería hacer. Pienso que están imponiendo una voz que lo que provoca es que cada vez la gente se crea menos el testimonio de Carrasco", considera.

Arrabal, que ha sido uno de los más críticos con la hija de Rocío Jurado, niega que eso no ha tenido nada que ver con su salia de Viva la vida. "Tengo mi agencia de prensa que me lleva mucho tiempo y la compatibilidad con el programa me era cada vez más difícil, por no decir imposible. Intenté aclarar que era una despedida, aunque podría haber dicho un hasta luego porque la televisión es un mundo muy volátil", aclara dejando siempre la puerta a volver.

A pesar de todo, Diego Arrabal valora positivamente, en el plano televisivo, lo que ha supuesto el lanzamiento del testimonio de Rocío Carrasco: "En lo profesional y como programa un diez. Es una barbaridad de bien hecho, realizado y producido, es algo que nunca habíamos vivido y por ello ha calado tanto en la sociedad española", señala.