Atresmedia adaptará en España 'LEGO Masters': así será su nuevo concurso

Atresmedia sigue ampliando su oferta de entretenimiento mirando al mercado internacional. Este miércoles, el grupo de comunicación con sede en San Sebastián de los Reyes ha anunciado que adaptará LEGO Masters, "el nuevo programa que causa furor en el mundo".

La mecánica es la siguiente: ocho parejas de aficionados a los juegos de Lego se enfrentan entre sí en una serie de pruebas en las que tienen que ejecutar ambiciosas construcciones con las piezas de dicha marca.

Los protagonistas tienen que demostrar su habilidad y creatividad ante la atenta mirada de un jurado experto en Lego que decidirá quién continúa en la competición.

Atresmedia y Shine Iberia producirán 'LEGO Masters'

Se trata de un formato de Banijay Group y la versión española estará producida por Atresmedia Televisión en en colaboración con Shine Iberia. El formato ya ha sido adaptado con un gran éxito en numerosos países como EE.UU., Alemania, Holanda, Francia, Australia o Reino Unido.

LEGO Masters es uno de los formatos internacionales más adaptados en estos dos últimos años junto a Mask Singer y I Can See Your Voice (Veo cómo cantas), también adaptados por Atresmedia.

Aun no se ha especificado la cadena de emisión ni la fecha de estreno del formato porque todo está en una fase muy inicial. Tanto es así que Atresmedia ha lanzado su primera promo anunciando la apertura de casting.