Roberto Leal habla del 'problema' que tiene en 'Pasapalabra' con Pablo y Javier: "Cada vez más"

Pasapalabra juega en otra liga en audiencias por culpa del duelo que mantienen Pablo Díaz y Javier Dávila. El concurso de Antena 3 sigue manteniendo la emoción por ver quién de los dos concursantes se lleva el millonario bote que ahora mismo asciende a más de 1.700.000 euros.

Lea también: Aluvión de críticas a Pablo Díaz por su sorprendente exabrupto en pleno rosco de 'Pasapalabra': "Inadmisible"

Ambos llevan en el zurrón importantes cantidades. Tras 239 programas, Pablo acumula 198.000 euros, mientras que en el caso de Javier, que llegó hace poco a las 50 entregas, lleva ganados 18.600 euros. Los dos han estado a punto de completar el Rosco en varias ocasiones.

Roberto Leal ('Pasapalabra'): "Quiero dar el bote ya"

Precisamente, Roberto Leal se ha querido sumar a los guiños del concurso de Antena 3 a Javier Dávila por haber conseguido alcanzar una cifra tan redonda. En un vídeo, el presentador desvela a los espectadores que tiene un pequeño problema cada vez que están cerca de hacer la hazaña.

"No tengo favorito, pero lo que quiero es que os lo llevéis ya, porque la tensión va subiendo, yo me voy poniendo nervioso y cada vez hablo más rápido y va a llegar un momento en el que no se me va a entender. Por lo que quiero es dar el bote y, sobre todo, poder abrazaros", dice Roberto Leal.

Por su parte, Pablo también ha querido dedicar unas palabras a su contrincante: "Ya conocía a Javier de su paso anterior por Pasapalabra y de otros concursos y en cuanto le vi a aparecer ya sabía que iban a ser unos días duros, duros. Mis peores temores se confirmaron en el primer rosco".