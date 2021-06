El motivo por el que Rocío Carrasco nunca denunció a Kiko Hernández: "Tienes ángeles de la guarda"

Telecinco emitió este miércoles el programa final de la primera temporada de Rocío. Contar la verdad para seguir viva. Carlota Corredera entrevistó en plató a Rocío Carrasco como colofón de la docuserie en la que la hija de Rocío Jurado ha denunciado los presuntos malos tratos que sufrió por parte de Antonio David Flores.

El programa aprendió de los errores de la primera vez de Carrasco en plató y redujo a mínimos la presencia en plató de tertulianos de la cadena. Así pues, la entrega arrancó con una entrevista de Carlota Corredera a solas con la protagonista del documental. Más tarde se incorporaron los colaboradores, entre los cuales se encontraba Kiko Hernández.

El colaborador desveló que no conocía personalmente a Rocío y que apenas se habían cruzado en alguna ocasión cuando ella presentaba Hable con ellas. En su primer cara a cara, Hernández quiso disculparse con Carrasco por todo lo que ha dicho de ella y de su papel como madre a lo largo de los últimos veinte años.

El tertuliano explicó que cayó en la trampa de llamar "mala madre" a Rocío y de acusarla de "tener a sus hijos tirados". Tras ver la serie, Kiko asegura que ha cambiado de opinión y, muy arrepentido, quiso dejárselo claro ante las cámaras de Telecinco. "Rocío, yo sí te creo", le empezó diciendo.

¿Por qué Rocío Carrasco nunca denunció a Kiko Hernández?

"Ni he sido buen profesional ni buena persona al llamarte mala madre. Aprovechando y agradeciendo que te tengo delante, te quiero pedir perdón de corazón", ha asegurado un Kiko Hernández al borde de las lágrimas. Rocío Carrasco, también emocionada, se lo ha agradecido y ha aceptado sus disculpas.

Finalmente, Kiko Hernández quiso preguntarle a Carrasco el motivo por el que, a pesar de la dureza de sus ataques hacia ella, nunca había tomado la decisión de denunciarle. "Porque has tenido algunos ángeles de la guarda que me han dicho que no eres mala persona", ha desvelado ella antes de que el tertuliano acertara que una de ellas había sido Belén Ro. "Me iba a lo fácil, a escuchar al que tenía al lado y que me intoxicaba (...) Con todo esto has demostrado que eres muy buena madre", ha zanjado en una última disculpa el colaborador.